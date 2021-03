Direkte Kommunikation mit den Fertigern möglich

Anzeige

Der Newcomer unter den Online-Plattformen, V-Industry, ist erst im letzten Jahr live gegangen. Thorsten Eller, Geschäftsführer und Co-Gründer, erklärt das Modell des Unternehmens: „V-Industry orchestriert den Beschaffungsprozess für Zeichnungsteile auf einer digitalen Plattform.“

Unternehmen mit Bedarf an Zeichnungsteilen registrieren sich kostenfrei auf der V-Industry-Plattform und erstellen eine Anfrage. Darauf folgen transparente Vergleichsangebote der Produktionspartner inklusive der Möglichkeit, mit diesen direkt in Kontakt zu treten. Eller erklärt: „Unsere Kunden können zwischen verschiedenen Produktionspartnern wählen und die Qualität und den Preis selbständig bestimmen, was sich in Vergleichsangeboten widerspiegelt.“ Im Moment werden die Preisangebote noch durch die Fertigungspartner erstellt. Das soll sich aber in der Zukunft ändern: „Derzeit bieten unsere Produktionspartner direkt über die Plattform an, sprich die Preise kommen direkt aus den Werksbüros. Wir arbeiten gerade daran, die Preiskalkulation für unsere Partner zu erleichtern, sodass der oder die Anfragende in Sekundenbruchteilen einen Preis erhält.“

V-Industry bleibt dabei als offizieller Vertragspartner gegenüber dem Endkunden bestehen. Im Schnitt liegen die Lieferzeiten zwischen 5 und 14 Werktagen.

Gelebte Vernetzung bei V-Industry: Die Fertigungspartner und deren Maschinen werden über eine Hardware an die Plattform angeschlossen, wodurch V-Industry ein gutes Lagebild über Produktionsmöglichkeiten und freie Kapazitäten erhält. Durch die Aggregierung von regionalen Fertigungsunternehmen schafft V-Industry so ein Netzwerk, das Kunden Liefersicherheit und ein geringes Ausfallrisiko bietet, auch in Krisenzeiten. Ein weiterer Schritt ist es, so Eller, die Plattform direkt in Warenwirtschaftssysteme zu integrieren: „Derzeit arbeiten wir mit Pilotpartnern daran, diesen Prozess zu implementieren, um eine Beauftragung direkt an die produzierende Maschine zu verteilen.“ (sd)