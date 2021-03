Großes Partnernetzwerk auf der ganzen Welt

Anzeige

Xometry ist ein amerikanischer Online-Fertiger und verfügt über ein globales Netzwerk von mehr als 5000 Herstellern. Somit ist das Partner-Netzwerk eines der größten unter den Plattformen. „Damit garantieren wir schnelle Erledigung und eine große Flexibilität für die Kunden“, so Dimitry Kafidov, Geschäftsführer bei Xometry Europe. Für ein Preisangebot genügt es, das CAD des gewünschten Teils auf die Plattform hochzuladen. Innovative Algorithmen und künstliche Intelligenz liefern in Sekunden ein verbindliches Preisangebot. Dieses Instant Quoting bietet bei der Bestellung auch die Möglichkeit, in kurzer Zeit unterschiedliche Materialien zu testen. Ein solches Angebot kann mit wenigen Klicks bestätigt werden. Vertragspartner des Kunden ist Xometry Europe. Deshalb werden ihm die ausführenden Unternehmen und deren Maschinen in der Regel nicht genannt. „Auf Wunsch können wir diese Informationen jedoch gerne liefern“, sagt Kafidov. Lieferzeiten ab drei Tage sind möglich. Den Coronabedingten Digitalisierungsschub spürt man auch bei Xometry. Kafidov sagt: „Allein Xometry Europe konnte innerhalb des vergangenen Jahres seine monatliche Kundenzahl verzehnfachen.“

Aktuell produziert Xometry auch Medizinprodukte. Kafidov erklärt: „Xometry Europe vermittelt hochpräzise 3D-Druckdienste für Thermoplaste, Elastomere und Metalle. Darunter finden sich Edelstahl, Kobalt und Silikon ebenso wie PA 12 oder ABS.“ Ein Beispiel für diesen Bereich ist ein innovatives Lesegerät für die Braille-Schrift, das ein polnischer Hersteller entwickelt hat. Für diese komplexe Fertigung benannte der Hersteller Xometry als strategischen Partner. (sd)