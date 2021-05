Flurförderzeuge von Still

Anzeige

Beim dänischen Sanitärgroßhändler VVS Eksperten sind sieben Vertikal-Kommissionierer des Typen OXV von Still im Einsatz. Dieser deckt eine Greifhöhe bis 2,8 Meter ab und kann einhändig gesteuert werden, sodass immer eine Hand für den Scanner frei bleibt.

Etwa 25.000 Artikel sind allein im Zentrallager des dänischen Sanitärgroßhändlers VVS Eksperten A/S untergebracht. Der größte Anteil des Sortiments sind Kleinteile-Artikel. Diese sind in Behältern (KLT) oder in Kartonagen untergebracht. Der Leiter des Zentrallagers, Dennis Øhlenschlæger, erklärt die Herausforderung der letzten Zeit: „Die Zunahme an Bestellungen erzeugt mehr Bewegung im Lager. Ferner müssen wir durch das kleinteilige Online-Geschäft auch mehr Aufträge bis hin zur Losgröße 1 bewältigen. Deswegen haben wir unsere Lagerbewirtschaftung neu organisiert.“

Erfolgreicher Feldtest

Vor zwei Jahren hat VVS Eksperten A/S die Warenwirtschaft auf das System von Navision umgestellt. In diesem Zusammenhang wurde das gesamte Material-Handling untersucht und neu organisiert. Stills Key Account Manager, Jesper Jørgensen: „Gemeinsam haben wir hierzu die Stapler-Flotten in den Niederlassungen analysiert und zur Optimierung der Kommissionierungen einen Prototyp des OXV im Zentrallager Hedensted über sechs Monate getestet.“ Dennis Øhlenschlæger ergänzt: „Nach dem erfolgreichen Test haben wir die älteren Kommissionier-Fahrzeuge durch sieben OXV 08 ersetzt, folglich im Full-Service bei Still gemietet. Dadurch reduzieren sich natürlich auch die gestiegenen Kosten für Reparatur und Wartung.“

Vor allem das gleichzeitige Lenken, Heben und Fahren ohne Umgreifen mit dem Easy-Drive-Lenkrad ist ein Highlight der OXV-Vertikal-Kommissionierer, die bei VVS Eksperten im Einsatz sind. Durch das Anheben des Fahrerstands ist das Fahrzeug für Greifhöhen von bis zu 2800 mm ausgelegt. Mit seinen kompakten Abmessungen und großen Wendigkeit hat Still das bis zu 10 km/h schnelle Flurförderzeug speziell für Einsätze in engen Umgebungen und für lange Wege entwickelt. Dank des zusätzlichen Palettenlifts ist das Materialhandling für den Bediener besonders rückenschonend.

Mit den verstellbaren Gabelzinken eignet sich der kraftvolle OXV 08 für vielfältige Transportaufgaben auf unterschiedlichen Ladungsträgern und für Lasten von bis zu 800 kg. Dabei sorgt die niedrige Aufstiegshöhe von nur 145 mm für ein ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten.

OXV hängt Messlatte hoch

Jeden Tag werden zirka 400 Bestellungen im Zentrallager mit den neuen Vertikal-Kommissionierern zusammengestellt. Für weitere KLT-Boxen wurden zusätzlich Regale mit Greifhöhen von bis zu 2800 mm installiert. Dadurch wurden auch die Wege in den Lagerhallen neu gestaltet. Der Kommissionierer Danni E. Petersen unterstreicht: „Mit den kompakten und wendigen OXV können wir mühelos durch die verwinkelten Lagerhallen fahren. Dank der kraftvollen Beschleunigung und der Geschwindigkeit von bis zu 10 km/h legen wir die langen Wege schneller zurück. Die lenkwinkelabhängige Geschwindigkeitsregelung Curve Speed Control bringt uns dabei sicher durch die Kurven.“

Das Heben und Senken der Fahrerplattform ist bereits während der Fahrt möglich – das Absenken über das Lenkrad oder den Fußschalter. Petersen bemerkt: „Durch die einhändige Bedienung aller Kontrollelemente am Lenkrad ist die andere Hand immer für den Scanner frei.“

Eine sichere Nutzung wird zudem durch die Zweihandbedienung des Mast-Hubs gewährleistet. Mit dem Zusatz-Hub für die Palette wird beim Picken der Rücken geschont. Fahr-, Hub- und Lenkvorgänge lassen sich also gleichzeitig und ohne Umgreifen beim OXV steuern, sowohl von Links- als auch von Rechtshändern.

Durchsatzsteigerung, mehr Lagerbewegungen und Bestellungen ab Losgröße 1 führten zur Reorganisation des Zentrallagers von VVS Eksperten A/S. Beim Picken mit Greifhöhen von bis zu 2800 mm setzt der OXV im Zusammenspiel mit dem EK-X Hochregal-Kommissionierer beim Zusammenstellen der Bestellungen neue Maßstäbe. Ohne zusätzlich einen Hebel berühren zu müssen, ist beim OXV durch das ergonomische Multifunktionslenkrad alles in Reichweite. Ein Beispiel ist der Easy-Move-Zusatzhebel für den Mast-Hub an der Lenkradrückseite. „Für die langen und verwinkelten Wege sind die schnellen und wendigen OXV 08 die richtige Wahl. Weitere Highlights sind Man-up und Mast-Hub, für das Zusammenstellen der Aufträge, ohne sich bücken zu müssen. Durch die neue Gestaltung der Kommissionierungen mit dem OXV sind wir auch für die Zukunft bestens gewappnet“, fasst Dennis Øhlenschlæger zusammen. (sd)