Bosch prämiert Nachhaltigkeit bei Lieferanten

Weltweit arbeiten bei Bosch rund 37 000 Mitarbeiter in Einkauf und Logistik daran, täglich etwa 240 Fertigungswerke mit Teilen oder Rohstoffen zu versorgen. Die besten seiner weltweiten Zulieferunternehmen zeichnet das Technologie- und Dienstleistungsunternehmen regelmäßig mit einem „Bosch Global Supplier Award“ aus.

Die Preisträger des „Bosch Global Supplier Awards“ erhalten die Auszeichnung für ihre überdurchschnittliche Leistung bei der Herstellung und Lieferung von Rohstoffen, Produkten oder Dienstleistungen. Für die Prämierung bewertete eine Jury die Finalisten in den Kategorien „Indirekter Einkauf und Dienstleistungen“, „Rohmaterial und Komponenten“, „Komponenten pro Unternehmensbereich“ sowie in der Sonderkategorie „Nachhaltigkeit“. Seit 1987 vergibt Bosch alle zwei Jahre für die Spitzenleistung seiner Zulieferunternehmen die in Branchenkreisen anerkannten Auszeichnung. Die Überreichung der Preise erfolgt dieses Jahr pandemiebedingt in individueller Form.

Nachhaltigkeitsstrategie bei Bosch

Bosch setzt seine Nachhaltigkeitsstrategie weiter um und prämiert künftig unter seinen weltweit rund 23.000 Lieferanten auch deren Engagement für Nachhaltigkeit. Beim diesjährigen internationalen Bosch-Lieferantenpreis zeichnet das Technologie- und Dienstleistungsunternehmen erstmals Zulieferer in der entsprechenden Kategorie aus.

„Mit einem Einkaufsvolumen von zuletzt 35 Milliarden Euro reicht die Verantwortung von Bosch in der globalen Lieferkette weit über das Werkstor hinaus“, erklärt Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, Finanzchef und stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, anlässlich der Bekanntgabe der Preisträger. „Gemeinsam mit unseren Lieferanten übernehmen wir gesellschaftliche Verantwortung und streben dazu nach einem hohen Maß an Nachhaltigkeit.“

Die Auszeichnung ist für Bosch auch Ausdruck einer partnerschaftlichen und langfristig orientierten Zusammenarbeit mit seinen Zulieferern und Dienstleistern. 46 Unternehmen aus 16 Ländern erhielten einen der begehrten Bosch Global Supplier Awards für ihre außerordentlichen Leistungen in verschiedenen Kategorien. Für ihre Klimaschutzaktivitäten würdigte die Jury die Unternehmen Infineon, Salesforce und Steelcase.

Nachhaltige Lieferketten: Klimaschutz im Fokus

Bosch ist als Unternehmen bereits seit Frühjahr 2020 mit seinen weltweit 400 Standorten klimaneutral. In enger Zusammenarbeit mit seinem globalen Lieferantennetzwerk will Bosch einen weiteren Beitrag leisten, um entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette bis 2030 die vor- und nachgelagerten CO2-Emissionen um 15 Prozent zu reduzieren. „Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft“, erläutert Asenkerschbaumer. „Klimaverantwortliches Handeln verbindet unsere Lieferanten und uns gleichermaßen.“ Künftig sollen Aspekte wie etwa CO2-Emissionen oder -Ratings bei Neuvergaben berücksichtigt werden. „Erste Ansätze planen wir ab 2022 breiter anzuwenden“, so der Finanzchef weiter.

Elektrifizierung und grüner Wasserstoff: Chancen für Lieferanten

Bosch setzt vor allem auf Elektrifizierung und Wasserstofftechnologie, etwa in der Mobilität und Thermotechnik, um aus technologischen und ökologischen Umbrüchen neue Geschäftschancen zu erschließen. „Die weltweiten Anstrengungen gegen den Klimawandel führen zu einem Schub für Elektrifizierung und grünen Wasserstoff“, ist Finanzchef Asenkerschbaumer überzeugt. Für die damit verbundenen Geschäftschancen sieht er in den Lieferanten wichtige Partner für Bosch: „Unsere Zulieferer und Dienstleister tragen entscheidend zu vielen technischen Neuentwicklungen bei, die helfen, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern oder natürliche Ressourcen zu schonen.“

Resilienz: Disruptionen verändern Lieferketten

Bei Bosch sorgt die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Lieferanten für eine hohe Robustheit sowie Verfügbarkeit in den Lieferketten. Diese Strategie bewähre sich laut Asenkerschbaumer bei Krisen wie der Corona-Pandemie und aktuellen Marktengpässen erneut. Weltweit müssten sich allerdings Unternehmen und ihre Lieferanten frühzeitig auf Veränderungen im Falle andauernder Disruptionen von Lieferketten einstellen.

„Bei Bosch sind wir darauf gut vorbereitet – wir verfolgen grundsätzlich einen dezentralen Ansatz, indem wir vor Ort in den Ländern unserer Kunden produzieren und auf ein standardisiertes weltweites Fertigungsnetzwerk setzen.“ Hinsichtlich des anspruchsvollen Geschäftsjahres geht der Finanzchef für 2021 von einem Einkaufsvolumen leicht über Vorjahresniveau aus.

Nachhaltig: Preisträger der neuen Kategorie

In der neuen Kategorie „Nachhaltigkeit“ zeichnet Bosch die Nachhaltigkeitsleistung seiner Lieferanten aus und legt dabei strenge Regeln an. „Zum Auftakt haben wir den Schwerpunkt auf die Aktivitäten im Klimaschutz gelegt“, sagte Dr. Arne Flemming, Leiter Supply Chain Management bei Bosch. „Um in die Vorauswahl zu kommen, mussten unsere Lieferanten neben einer exzellenten Gesamtleistung auch im renommierten Carbon Disclosure Project ein A- oder B-Rating vorweisen können.“

Eine Jury aus Einkaufs- und Nachhaltigkeitsexperten bewertete im nächsten Schritt Kriterien wie die Transparenz der CO2-Emissionen im Unternehmen, deren Reduktionsziele bis 2030 oder den Beitrag zu den CO2-Zielen von Bosch.

Dieses Jahr erhalten der Halbleiterhersteller Infineon, das Softwareunternehmen Salesforce und der Büromöbelhersteller Steelcase die erstmals von Bosch für Nachhaltigkeit vergebene Auszeichnung.

Infineon qualifizierte sich durch seine bereits langjährigen freiwilligen Aktivitäten zur CO2-Reduzierung in der Produktion sowie seiner umfassenden Unternehmensstrategie mit ehrgeizigen Nachhaltigkeitszielen. Salesforce überzeugte mit dem vollständigen Einsatz regenerativer Energien ab 2022 sowie den eigenen CO2-Einsparzielen gegenüber seiner Lieferantenbasis.

Steelcase beeindruckte die Jury unter anderem durch seinen ganzheitlichen Ansatz zur CO2-Reduzierung – von der Auswahl nachhaltiger Materialien bis hin zu deren Wiederwendung.

Im Folgenden die Übersicht aller Preisträger:

Kategorie „Indirekter Einkauf“

Albert und Bergmann GmbH & Co. KG, Deutschland

Albrecht Elektrotechnik GmbH, Deutschland

ComlineComputer + Softwarelösungen SE, Deutschland

Compass GroupPLC, Großbritannien

Festo SE & Co. KG, Deutschland

Global Brand Concepts GmbH ,Deutschland

Keysight Technologies,Inc., USA

SC Fortech SRL, Rumänien

SchunkGmbH & Co. KG Spann-und Greiftechnik, Deutschland

The MathWorks, Inc.,USA

TyrolitSchleifmittelwerke Swarovski KG, Österreich

Kategorie „Rohmaterial und Komponenten“

Essex Furukawa Magnet Wire, LLC, USA

MinebeaMitsumi,Inc., Japan

Meter S.p.A.,Italien

Kategorie „Direkter Einkauf –Mobility Solutions“

Clarios Germany GmbH & Co.KG, Deutschland

Dalian Demaishi Precision Technology Co., Ltd., China

Gentherm,Inc., USA

Hangzhou Amphenol JetInterconnect Technology Co., Ltd., China

Horst Scholz GmbH + Co.KG, Deutschland

JL MAG Rare-Earth Co., Ltd., China

KurotaSeiki-Seisakusho Co., Ltd., Japan

LTH Castingsd.o.o., Slowenien

Marvell Technology, Inc., Singapur

Miba Sinter Holding GmbH & Co.KG, Österreich

Murata Manufacturing Co.,Ltd., Japan

Nexperia B.V.,Niederlande·Ningbo Sunny Automotive Optech Co.,Ltd., China

Osram Opto Semiconductors GmbH, Deutschland

Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd., Korea

Seksun Technology (Suzhou) Co., Ltd., China

SFS intec AG, Division Automotive, Schweiz

Shandong Haoxin HaodePrecision Machinery Co., Ltd., China

Werner Bauser GmbH, Deutschland

Kategorie „Direkter Einkauf –Industrial Technology“

Takako Industries, Inc., Japan

Trakya Döküm Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Türkei

Kategorie „Direkter Einkauf –Consumer Good“

Acerinox, S.A, Spanien

Nidec Corporation, Japan

Selcom Group S.p.A, Italien

Shandong Weida Machinery Co., Ltd., China

Shenzhen H&T Intelligent Control Co., Ltd., China

SplastSp. z o.o., Polen

Yorglass Cam San. ve TiC. A.Ş., Türkei

Zhejiang Wanli Tools Group Co., Ltd., China

Sonderkategorie „Nachhaltigkeit“

Infineon Technologies AG, Deutschland

Salesforce.com,Inc., USA

Steelcase Inc., USA

Die Landesangabe bezieht sich auf den Sitz der Firmenzentrale des prämierten Unternehmens.