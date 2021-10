Be- und Entladung perfekt organisiert

Die leogistics GmbH ist seit 2008 als Logistikberatung und Lösungsanbieter für ihre Kunden aktiv. Mittlerweile sind rund 155 ExpertInnen an Standorten in Hamburg, Leipzig, Heidelberg und Marktredwitz beschäftigt.

André Käber, Geschäftsführer, sagt: „Unser Portfolio hat drei Säulen: Die klassische SAP-Logistik-Beratung und -Implementierung sowie eigene, auf SAP basierende Softwareprodukte für die Werks- und Transportlogistik. Den dritten, immer stärker wachsenden Bereich nimmt unsere Cloud-Lösung myleo / dsc ein.“ Letztere ist eine Plattform, mit der sich Logistikprozesse digitalisieren und automatisieren lassen. Prozessual deckt myleo /dsc die Anliefersteuerung, das Zeitfenster- und Yard-Management, das Behältermanagement und das Dispute-Management ab, bietet aber auch Echtzeitinformationen zu Transportmitteln und Ladungsträgern sowie leicht zu integrierende IoT-Lösungen an. Seit 2019 wurden über 300 Spediteure und deren LKW-Telematik angebunden. Käber sagt: „Aus unserer Sicht sind Echtzeitinformationen zu LKWs nur dann hilfreich, wenn sie dazu dienen, angrenzende Logistikprozesse wie die kontaktlose Einfahrt auf ein Werksgelände, die Belegung von LKWs an Toren für die Be- und Entladung oder eine Auslagerung von Waren zur Beladung zu optimieren.“

Ein Anwendungsbeispiel bietet die Nordzucker AG. Der Zuckerhersteller hat mit leogistics ein Szenario realisiert, bei dem die Auslagerung aus einem Hochregallager automatisch beginnt, sobald ein LKW nur noch 60 Minuten vom Werk entfernt ist und somit pünktlich innerhalb seines gebuchten Zeitfensters eintreffen wird. Mithilfe von Sensortechnik werden die Ladestellen nach Abfahrt des LKWs als frei gemeldet und der nächste Abruf zum Tor wird automatisch angestoßen. Wartezeiten für die LKW-FahrerInnen gehören damit der Vergangenheit an.“ (sd)