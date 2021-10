E-Book über Logistik-Outsourcing

Wenn es darum geht, Waren und Produkte ins Ausland zu versenden, geraten viele kleine und mittelständische Unternehmen an ihre Grenzen. Viele Betriebe lagern ihre Logistik daher an spezialisierte Versanddienstleister aus. Mail Boxes Etc. (MBE) zeigt in einem E-Book auf, wie der ideale Versandprozess aussieht und wie Unternehmen den passenden Partner für ihre Logistik finden. „Viele Betriebe haben besonders anspruchsvolle Produkte und viele internationale Kunden. Das bringt hohe Anforderungen in Sachen Verpackung und Versand mit sich. Wir erklären, wie sie diese Herausforderungen meistern“, sagt Karolin Hardt, Network Sales & Operations Manager bei Mail Boxes Etc. Deutschland. Das E-Book „Logistik-Outsourcing für KMU“ ist hier verfügbar: https://www.mbe.de/de/online-services. (sd)