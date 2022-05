Eine neue Form der Arbeitsteilung

Auf der Logimat präsentiert Still seine neue ACH-Baureihe der breiten Öffentlichkeit. Anhand eines realitätsnahen Szenarios zeigt der Intralogistikspezialist, wie die autonomen mobilen Roboter (AMR) in Symbiose treten mit automatisierten Vertikalförderern. Das ACH 06 eignet sich mit einer Tragfähigkeit von 600 kg für den Transport von leichteren Waren. Die mittlere Variante, ACH 10, kann 1000 kg Last transportieren. Das ACH 15 ist für Lasten bis 1500 kg ausgelegt. Der Intralogistikexperte stellt auf verschiedene Abläufe nach: Auslagern von Halbfertigprodukten aus dem Hochregallager, Transport zur Weiterverarbeitung und Einlagerung der veredelten Produkte. Prozesse, die in der Vergangenheit oft zeitaufwendig oder personalintensiv abliefen – und die sich künftig günstiger und effizienter gestalten lassen sollen. (ys)

Logimat 2022, Halle 10, Stand B41