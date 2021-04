Handling von Behältern

Anzeige

Der Eimerheber von Hovmand mit manueller Kippeinheit unterstützt beim Handling von Eimern und kleinen Fässern, die mobile Kanister-Abfüllhilfe erleichtert das Transportieren und Umfüllen von Kanistern.

Unabhängig vom Gewicht des Behälters kann eine Person so den Hebe- und Kippvorgang allein bewältigen. Beim Eimerheber werden die Behälter mit einem Gurt umspannt. Eine manuelle Drehvorrichtung ermöglicht das seitliche Kippen der Behälter, um den Inhalt in andere Behältnisse umzufüllen. Die mobile Abfüllhilfe für Kanister ermöglicht das Heben und den Transport der Kanister. Eine manuell bedienbare Drehvorrichtung ermöglicht auch hier das präzise Umfüllen in einen anderen Behälter durch seitliches Kippen der Kanister. (sd/kr)

www.hovmand.com