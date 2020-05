Anzeige

Am „Europäischen Blockchain-Institut in NRW“ (EURO-CHAIN) wird das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML künftig gemeinsam mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen die Blockchain-Technologie vorantreiben. NRW-Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (Bildmitte) überreichte Mitte Mai den Förderbescheid über 7,7 Millionen Euro an die Institutsleiter des Fraunhofer IML.

„Die Blockchain als Schlüsseltechnologie besitzt das Potenzial, Datenaustausch manipulationssicher zu gestalten und eine Vielzahl von Prozessen in der Wertschöpfungskette zu automatisieren und zukünftig zu autonomisieren“, beschreibt Prof. Michael Henke (l.), Institutsleiter des Fraunhofer IML, die Bedeutung der Technologie.

Damit ergänzt die Forschung im Europäischen Blockchain-Institut die Arbeit der Dortmunder Wissenschaftler: „Die Blockchain-Technologie wird erst in den nächsten Jahren ihre volle Wirkung entfalten und das wird in der Logistik passieren. Im Zusammenspiel mit digitalen Plattformen, Künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge entsteht eine neue und sich selbst organisierende ‚Silicon Economy‘“, erläutert Prof. Michael ten Hompel (r.), geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer IML.

In den kommenden fünf Jahren werden die Wissenschaftler an Open-Source-Lösungen in Form von Software, Hardware und Geschäftsmodellen rund um Blockchains arbeiten. Im Fokus der Forschung stehen offene und ganzheitliche Lösungen, die von allen Akteuren am Markt genutzt werden können. So sollen komplette Logistikketten durchgängig digital verbunden werden. (sd)