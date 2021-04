Anzeige

Das Handlingsystem ezzFLOW der Best Handling Technology zeichnet sich durch hohe Präzision aus. Es ist in einer elektrischen und einer pneumatisch betriebenen Version erhältlich. Letztere eignet sich für allem für schnelle und sich wiederholende Vorgänge.

Wenn empfindliche Produkte positionsgenau hantiert, montiert oder gefügt werden müssen, kann der ezzFLOW von der Best Handling Technology helfen. Dieses Handlingsystem passt sich dem Benutzer an. Da der Balancer das Werkstück in Schwebe hält, kann der Bediener seine Konzentration auf seine Tätigkeit richten. In einer Anwendung an einem Schweißroboter hat sich diese Arbeitsweise bewährt. Bei diesen Tätigkeiten muss ein unhandliches und schweres Bauteil präzise gehandhabt werden:

1. Schritt: Der Maschinenbediener legt von Hand kleine, leichte Einzelteile in die Spannvorrichtung eines Schweißroboters ein.

2. Schritt: Die Spannvorrichtung wird in den abgeschirmten Bereich des Schweißroboters gedreht. Zugleich wird das Fertigteil des vorherigen Arbeitszyklus aus dem abgeschirmten Bereich in den Bereich des Maschinenbedieners gedreht.

3. Schritt: Nun muss der Maschinenbediener das Fertigteil aus der Spannvorrichtung entnehmen und zuerst in einer Messvorrichtung absetzen. Nach erfolgreicher Messung wird das Fertigteil wieder entnommen und in einem Behälter abgelegt.

Präzision ist ein Muss, denn weder darf das Bauteil an der Messvorrichtung anstoßen noch darf das Bauteil beschädigt werden. Der ezzFLOW kann an derartige Anwendungen angepasst werden. Durch die Möglichkeit der Programmierung von Beschleunigung, Verzögerung, Rückläufen und Geschwindigkeiten, direkt am Display vor Ort, bietet der ezzFLOW ein Höchstmaß an Flexibilität. Es gibt keine ruckartigen Bewegungen beim Hub- und Senkprozess und der Lauf ist vibrationsfrei.

Den ezzFLOW gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen: Der ezzFLOWsmart ist elektrisch betrieben und erreicht im Lastbereich bis 1000 kg eine Geschwindigkeit von 0,1 bis 30 m/min. Der ezzFLOWpneumatik ist druckluftbetrieben und erreicht eine Geschwindigkeit von 120 m/min. In dieser Version sind Lasten bis 350 kg möglich. Neben der verbreiteten Anwendung als Hilfsmittel für die manuelle Handhabung ist der ezzFLOWpneumatic als Antriebsaggregat zugleich das Kernstück von Automatisierungslösungen der Best Handling Technology. Er ist durch die pneumatische Steuerung schnell und für wiederholende Vorgänge gut geeignet. Beide Varianten werden nach Kundenwunsch mit optimierten Lastaufnahmemitteln ausgerüstet.

Das Automatisierungs- oder Teilautomatisierungssystem mit pneumatisch angetriebenen Linearachsen ist eine Alternative zu 6-achsigen Roboterlösungen. Sie zeichnet sich durch Einfachheit und Robustheit aus.

Bild: Best Handling Technology Sabrina Burk Marketing Manager, Best Handling Technology