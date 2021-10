KI-basierte Vorausplanung für Bestände

Circly ist ein Start-up aus St. Pölten, Österreich, das sich auf den Bereich der Warenbestands- und Logistikoptimierung spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Februar 2021 gegründet und besteht im Moment aus acht Mitarbeitern.

Mitgründer Eric Weisz erklärt, wie die SaaS-Lösung des Unternehmens, die als Abo angeboten wird, aussieht: „Unser Produkt ist ein Software-Baukasten, der die Erstellung von KI-basierten Algorithmen zur Wahrscheinlichkeitsberechnung der Absätze, des benötigten Lagerbestandes und Personals sowie weiteren Prozessen in der Herstellung und im Handel von Konsumgütern erlaubt.“ Auf Kundenseite müssen dabei keine Programmierkenntnise vorhanden sein. Nach Definition der unternehmenseigenen Parameter kann unter dem Stichwort „Predictive Analytics“ so etwa die optimale Produktionsmenge und eine Absatzprognose für die kommenden Tage und Wochen erstellt werden. „Vorhersagen können auch zu anderen KPIs, wie Verkaufswahrscheinlichkeit, HR-Planung und dem Impact von Marketing-Aktionen, getroffen werden“, so Weisz. Die Kunden kommen aus den Branchen der Logistik und dem FMCG-Bereich. Die Zahl der Kunden befindet sich schon jetzt im zweistelligen Bereich.

Wenn gewünscht, kann der Kunde ein individuelles Angebot oder eine gemeinsame Pilotierung anfordern. Diese kann auch übersprungen werden, sodass nach einem technischen Abgleich die Systeme sofort verbunden werden können. Über eine API-Schnittstelle können Funktionen der Software im eigenen WWS- oder ERP-System angezeigt werden.

Weisz erzählt, dass es Circly in Zusammenarbeit mit einem Logistik- und einem Einzelhandelsunternehmen gelungen ist, die Fehlplanung im Bereich Personal- und Lagermengen zu halbieren: „ Dafür wurden Machine Learning Algorithmen und KI implementiert, sodass Ressourcen wie etwa Finanzen eingespart und der CO2-Fußabdruck verringert wurden.“ (sd)