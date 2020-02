Lkw-Koordination auf dem eigenen Gelände

Anzeige

Die Leogistics GmbH, SAP-Logistikpartner im Bereich SAP-Supply-Chain-Management mit Spezialisierung auf Transportation, Warehouse und Yard Management, bietet jetzt mit Leogistics Truck eine SAP-basierte Lösung für die Digitalisierung von Lkw-Prozessen in der Werkslogistik an. Leogistics Truck bietet eine standortübergreifende Standardisierung, die die Planung, Steuerung und Durchführung der Werkslogistik vereinfacht.

Dazu zählt die Lkw-Koordination auf dem Werksgelände via Statustracking und definierten Prozessabläufen. Zum Lieferumfang der Lösung gehören vorkonfigurierte Logistikprozesse im Bereich des Yard- und Slot-Managements. Neben der Standard-SAP-ERP-Integration und Funktionen zur Buchung Be- und Entladezeitfenstern werden über das Transportcockpit alle Aktivitäten zur Abbildung von Inbound- und Outbound-Prozessen für Lkws gesteuert. Hierzu zählt etwa die Registratur, das Wiegen, die Durchführung von Sicherheitsprüfungen und das Routing des Verkehrsträgers an die Be- und Entladestellen. Ergänzt wird der Lösungsumfang um die leogistics iDrive App, die unter anderem eine personalschonende Eingangsregistratur ermöglicht und die Ladungssicherung dokumentiert.

4. Februar 2020