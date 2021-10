Live auf der Motek

Otto Roth nutzt die Möglichkeit, sein Portfolio auf der Motek in Stuttgart am 5.-8. Oktober 2021 live zu präsentieren. Am Stand liegt der Fokus auf Zeichnungsteilen. Sein Fachwissen rund ums Thema bündelt Otto Roth in einer eigenen Abteilung, die auf die Beschaffung von individuellen Lösungen spezialisiert ist und darauf achtet, dass die Zeichnungsvorgaben und Anforderungen eingehalten werden. Die Messebesucher können sich anhand ausgestellter Produktlösungen selbst von den Kompetenzen des Unternehmens überzeugen. Das zweite Highlight des Messeauftritts sind die innovativen Kanban-Lösungen des Unternehmens. So zeigt Otto Roth beispielsweise ein RFID-basiertes Kanban-System. (sd)

www.ottoroth.de

