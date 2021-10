Nachhaltige Plattform für die letzte Meile

Das belgische Jungunternehmen Urbantz wurde 2015 in gegründet und hat sich auf nachhaltige Last-Mile-Technologie spezialisiert. Ziel ist es, Lieferungen auf der letzten Meile nachhaltig zu skalieren, unabhängig von der Komplexität ihrer Abläufe. Herzstück der Plattform ist eine intelligente Routenplanung für effiziente Lieferungen. „Wir verwenden leistungsstarke Algorithmen und Kartendaten in kommerzieller Qualität, um die Zuteilung von Lieferungen zwischen Flotten und Spediteuren zu optimieren, basierend auf den vom Kunden konfigurierten Kriterien“, betont Jonathan Weber, CEO bei Urbantz.

Eine Entwicklung zur Verbesserung der Nachhaltigkeit ist das Lieferzeitfenster-Management. Es verwendet Algorithmen, um die Nachhaltigkeit eines Lieferzeitfensters zu bewerten, indem Kriterien wie Nähe zu anderen geplanten Lieferungen, Tageszeit und erforderliche Servicezeit beurteilt werden. Kunden können diese Einordnungen dann nutzen, um bspw. Rabatte auf die „grünsten Zeitfenster“ beim Verkaufsabschluss anzubieten. Weber: „Unsere Plattform gibt in Echtzeit Klarheit und Kontrolle über jeden Aspekt der letzten Meile. Von den internen Flotten bis zu externen Logistikpartnern.“ Über 100 Unternehmen, darunter Westwing, Carrefour und die Metro Group, nutzen Urbantz, so das Unternehmen. 2020 wurde Urbantz von Deloitte als eines der drei am schnellst wachsenden Startups in Belgien eingestuft. Das Wachstum zeigt sich auch an der Mitarbeiterzahl, die sich in den letzten zwölf Monaten mehr als verdoppelt hat. (ys)