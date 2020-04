Elekrohängebahn auch für Mittelständler

Anzeige

Um auch mittelständischen Unternehmen die wirtschaftlich sinnvolle Nutzung einer Elektrohängebahn zu eröffnen, entwickelte die SEH Engineering das Fördersystem Skyrail. „Dank der intelligenten Konstruktions- und Planungstechnik von Skyrail realisieren wir Anlagen, die nur 60 Prozent der Investitionskosten von klassischen Elektrohängebahnen benötigen und dabei genauso sauber, leise und intelligent jede Art von Gütern transportieren“, erklärt Holger Schmidt, Geschäftsführer des SEH-Standortes Ostrhauderfehn. Das System verfügt laut Hersteller über leichte, via Klemmtechnik installierbare Aluminiumschienen für Nutzlasten von bis zu 400 kg im Zweifachfahrzeug. Geschwindigkeiten bis zu 150 m/min und eine Steigfähigkeit bis 30 Grad ermöglichen hier eine Vielzahl an Wegen und Einsatzbereichen. Eine passgenaue Hängebahn-Planung erreicht SEH Engineering dank einem 3D-Scan der entsprechenden Halle, die Kollisionsgefahren mit Hallenbauteilen oder Produktionsvorgängen ausschließen kann. Via Augmented Reality lässt sich dann im Anschluss die CAD-Planung mit dem Kamerabild der Halle millimetergenau zusammenführen und prüfen. (hs)

Kontakt: SEH Engineering GmbH, Hannover

www.seh-engineering.de