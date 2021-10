Outsourcing-Partner für Logistikkette

InstaFreight wurde 2016 gegründet und beschäftigt an Standorten in Deutschland und Polen über 200 Mitarbeiter. Philipp Ortwein, Co-Founder & Managing Director von InstaFreight, erklärt: „InstaFreight bietet Verladern zwei Services an: Spedition und Transport Management. Als Spedition bieten wir zuverlässige Transportkapazität auf ausgewählten Routen europaweit. Im Transport Management wickeln wir die gesamte Transportlogistik des Kunden über unsere Plattform ab und stellen sicher, dass Transporte einfach, zuverlässig und zu wettbewerbsfähigen Konditionen durchgeführt werden. Die Transportkosten bleiben neutral, die Einkaufskonditionen geben wir eins zu eins weiter.“ Der Transport Management Service umfasst das Management aller Transporte und Transportdienstleister des Kunden, die Beschaffung von Transportkapazität, die Transportverfolgung, das Dokumentenmanagement sowie die Abrechnung. Zudem erhält der Kunde Reportings über finanzielle, operative sowie ökologische Kennzahlen, auf deren Basis InstaFreight Optimierungen (zum Beispiel für Kosten- oder CO2-Reduktion) aufzeigt und implementieren kann. InstaFreight kann dabei die bestehenden Transportdienstleister des Kunden managen, bietet aber auch Zugriff auf sein Partnernetzwerk von über 25000 Fuhrunternehmen.

Im InstaFreight-Control-Tower sieht der Kunde alle Transportdaten seiner laufenden Transporte übersichtlich und auf einen Blick. Dazu zählt der Status, die voraussichtliche Ankunftszeit (ETA) ebenso wie das Live-Tracking der Transporte auf einer Karte. Ortwein erklärt: „Wir unterscheiden uns von einem normalen Spediteur. Zum einen nutzen wir Technologie, um unseren Kunden mehr Transparenz und Effizienz zu bieten. Im Service-Transport-Management managen wir alle Transportdienstleister und Transporte des Kunden. Dadurch hat der Kunde eine zentrale Plattform, auf der all seine Transporte abgewickelt werden.“ (sd)