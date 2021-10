Plattform für Container-Transport per Lkw

Das Start-up driveMybox wurde im März 2019 gegründet und ist eine Lösung für den Containertransport. Die Online-Plattform bringt Nachfrage und Angebot zusammen, indem Container-Transporte von der Preisanfrage über die Transportabwicklung bis hin zur Rechnung organisiert und mittels KI-Verfahren optimiert werden. Aaron Spandehra, CBDO von drivemybox sagt: „Auftraggeber bekommen Zugriff auf Truckkapazitäten und Konditionen. Im Gegenzug erhalten Dienstleister Zugang zu fairen Transportangeboten in ihrem Einzugsgebiet.“ DriveMybox bietet den Transport auf der Straße von ISO- und Überseecontainern an, welche sowohl maritim als auch kontinental bewegt werden. Zusätzlich können Auftraggeber je nach Region auch Dienstleistungen rund um den Containertransport nutzen. Auf der Dienstleisterseite bietet das Start-up eine Trucker-App an, die den Trucker im gesamten Prozess von der Auftragsannahme über die Abwicklung bis zur Fertigstellung und Abrechnung unterstützt. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Reedereien, Spediteure, intermodale Transportunternehmen, Großhändler, Industrie und Verlader. Auf der Lieferantenseite setzen wir auf Transportunternehmen, die sich durch unseren Registrierungsprozess legitimiert haben, Transportaufträge für uns abzuwickeln.

Spandehra sagt: „Jedes Unternehmen, das einen Container per Truck transportieren möchte, kann in nur wenigen Klicks eine Preisauskunft erhalten und buchen.“

Ein wesentlicher Vorteil ist laut Unternehmen die transparente Handhabung. Das Dashboard bietet eine zentrale Übersicht der geplanten Aufträge und Insights. Automatische Benachrichtigungen halten den Kunden up-to-date. Die Registrierung und Nutzung der Plattform ist kostenfrei.

Der gesamte Transportprozess wird digitalisiert: Von der Preisanfrage über Disposition bis hin zur Abrechnung. Online-Buchung, Live-Tracking, automatische Zahlungsabwicklung, direkte Kommunikation und digitale Dokumente sollen den NutzerInnen neue Möglichkeiten und einen hohen Grad an Flexibilität und Transparenz bieten. (sd)