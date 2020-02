Anzeige

Ab sofort bietet die Schwarzmüller Gruppe ihre gezogenen Nutzfahrzeuge mit Telematik-Tools an, in Kooperation mit dem Unternehmen Idem telematics. Telematik habe Potenzial bei allen Gruppen von gezogenen Nutzfahrzeugen, die Schwarzmüller anbiete, so das Unternehmen. Dazu gehören Standortüberwachung mit GPS inklusive Geofencing im internationalen Warenverkehr, die Übermittlung technischer Daten zum Fahrzeug oder die kontinuierliche Reifendruckkontrolle bei Schwertransporten. Weitere Anwendungen sind die Kontrolle und Dokumentation einer durchgängigen Kühlkette oder die exakte Steuerung der Tanköffnung. Die zentrale Steuerungseinheit wird mit einer SIM-Karte ausgestattet und direkt in das elektronische Steuerungssystem verbaut. Für die übersichtliche Abwicklung stellt Schwarzmüller ein entsprechendes Webportal zur Verfügung, über das alle Echtzeitdaten verwaltet werden können. (sd)

Kontakt: Wilhelm Schwarzmüller GmbH, Hanzing, Österreich

www.schwarzmueller.com

