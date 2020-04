Schleusen-System von CSP

Anzeige

Transportsystemen Das Unternehmen CSP bietet ein Schleusensystem an, welches den Transportweg von fahrerlosensicher mit Fertigungsrobotern verbindet.

Das Schleusensystem, das CSP entwickelt hat, basiert auf ausgefeilten Prozessen, IoT-Kommunikation und einem austarierten Zusammenspiel von Sensorik und Aktorik. Es handelt sich dabei um Schleusen, die zwischen Transportweg und den einzelnen Fertigungsrobotern für Sicherheit sorgen.

Wenn nun ein Bestückungsroboter eine Palette mit Werkstücken verarbeitet hat, geht ein Anforderungssignal an das Netzwerk, das die fahrerlosen Transportsysteme (FTS) durch die Fabrik steuert. Trifft das FTS im Lager ein, übernimmt es die bestückte Palette und transportiert diese autonom an ihren Bestimmungsort: die Sicherheitsschleuse, die dem Bestückungsroboter vorgeschaltet ist. Die Sicherheitsschleuse ist das Herzstück des Systems. Erreicht das beladene FTS die Schleuse, fährt es bis zu einer exakt definierten Position vor der Station und meldet sich via WLAN an. An der Einfahrt zur Schleuse befinden sich zwei Sicherungssysteme: ein mechanisches Rolltor und ein Lichtgitter. Das Rolltor fährt hoch, sobald sich das FTS angemeldet hat. Parallel zu diesem Vorgang schaltet das System auch das Lichtgitter hinter dem Rolltor scharf. „Erst jetzt wertet das System die Signale des Lichtgitters aus“, erklärt CSP-Chef Harald Späth. Will etwas ungeplant eindringen, löst das einen Alarm aus.

Im nächsten Schritt bekommt das FTS die Freigabe, in die Schleuse einzufahren. Jetzt deaktiviert die Schleuse die Alarmfunktion des Lichtgitters genau so lange, wie das FTS benötigt, um einzufahren. Nun wird das Lichtgitter wieder scharf geschaltet. Befindet sich das komplette Transportsystem inklusive Fracht in der Schleuse, senkt sich das Transportfahrzeug automatisch ab und fährt rückwärts unter der Palette und dem Lichtgitter hindurch aus der Schleuse. Zurück bleiben die Palette und der Bodenroller, auf dem sie steht. Das Rolltor schließt sich wieder.

Speziell entwickelte Auffangarme sorgen während des Einfahrens dafür, dass die Palette auch seitlich richtig positioniert ist. Denn ab jetzt werden Bodenroller und Palette innerhalb der Schleusenanlage über ein Kettentransportsystem bewegt.

Vier Paletten passen in die Anlage: zwei in die Schleusenkammer, zwei weitere zwischen Schleuse und Fertigungslinie. Hat der Roboter die an der Fertigungslinie befindliche Palette geleert, transportiert sie das Kettentransportsystem zunächst zur Seite und dann wieder zurück in Richtung Schleuse. Dort befindet sich eine zweite Schleusenkammer für die Ausfahrt der leeren Palette. (sd)

Kontakt: CSP GmbH, 72539 Pfronstetten

csp@csp-laser.de

www.csp-laser.de