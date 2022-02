Stückgut-Express

Seit Dezember vergangenen Jahres können Verlader bei der Cargo Trans Logistik AG (CTL) Preise für Stückgut-Expresstransporte online abrufen und diese direkt buchen. Mittels Pamyra, der Software des gleichnamigen IT-Lösungsanbieters für mittelständische Speditionen, bietet die Stückgutkooperation eine Schnittstelle, um webbasiert auf das Leistungsportfolio zuzugreifen. Die CTL garantiert die Zustellung am folgenden Tag.

„Mit der Aufschaltung unseres Express-Tarifs auf Pamyra machen wir einen weiteren großen Schritt in Richtung ‚Logistik der Zukunft‘ und bieten unseren Partnern sowie deren Kunden einen echten Mehrwert“, sagt CTL-Vorstand Francesco De Lauso. Erklärtes Ziel von CTL und Pamyra ist es, sämtliche Produkte der Stückgutkooperation in die Software des Start-ups einzubinden. „Im nächsten Schritt wird unser USP, Stückgut bis zu sieben Meter Länge zu versenden, auf Pamyra online geschaltet. Damit sind wir die erste Stückgutkooperation, die all ihre Produkte über eine digitale Plattform anbietet“, kündigt De Lauso an. (ys)

www.ctl-ag.de