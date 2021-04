Klein- und Leichtrollenbahnen

Anzeige

Die Torwegge GmbH und Co. KG verzeichnet ein gestiegenes Interesse an Klein- sowie Leichtrollenbahnen (KLB), welche sich für das Handling von Kisten und Kartons eignen. Der Anbieter produziert die für leichte und kleine Lasten konzipierten Rollenbahnen in Bielefeld. Während Kleinrollenbahnen aufgrund des geringen Abstandes ihrer Tragrollen für kleine und leichte Güter geeignet sind, finden Leichtrollenbahnen bei größeren Paketen bis rund 50 Kilogramm Anwendung, da ihre Tragrollen einen größeren Durchmesser und einen größeren Achsabstand haben. Da die Rollenbahnen im Vergleich zu anderen Systemen einen kleineren Durchmesser haben und schmaler sind, wird weniger Material benötigt. (sd/kr)

