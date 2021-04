Flurförderzeuge

Anzeige

In sensiblen Zonen wie Reinräumen oder Ex-Bereichen hat Sicherheit höchste Priorität. EAP Lachnit bietet für den Transport von Gütern Hubwagen, Stapler und Lifte an. Für das Heben von Lasten in große Höhen bis 3335 mm bietet das Unternehmen den Elektrostapler Typ 430 als Reinraumvariante mit Teleskopmast und hydraulischem Hub an. Der Stapler ist aus Edelstahl gefertigt, die Oberflächen werden elektropoliert. Er hebt Lasten bis zu 400 kg in EX-Zonen 1 der Kategorie 2G/2D “ CTX; hierfür besteht ein EX-Zertifikat des TÜV-Süd. Den Stapler Typ 430 gibt es auch in einer pneumatischen Ausführung mit 3-fach-Teleskopmast. Dieser hebt Lasten bis zu 500 kg bis zu einer Höhe von 3500 mm. Für das Handling in Reinräumen der ISO-Klasse 7 nach DIN EN ISO 14644–1 bietet EAP Lachnit den Mobillift in Edelstahl-Ausführung an. Dieser hebt Lasten bis zu 200 kg bis zu einer Höhe von 1600 mm und ist händisch verfahrbar. Für Transportaufgaben kommen in Ex-Bereichen und Reinräumen klassische Hubwagen zum Einsatz. Zum Be- und Entladen von Waren eignet sich der Elektrohubwagen 411 K. Und wenn es gilt, schwere Lasten über längere Strecken zu transportieren, bietet sich der leistungsstarke Elektrohubwagen 412 K mit einer Mitfahrplattform an. Die Traglast beträgt maximal 3.000 kg, die Hubhöhe bis zu 205 mm (optional bis 300 mm). (sd/kr)

