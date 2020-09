Ergonomische Arbeitsplätze planen

Anzeige

Die Unitechnik Systems GmbH plant nun auch Arbeitsplätze mittels Virtual Reality (VR), denn neben Fördertechnik, Lagersystemen und der Kommissioniersystematik ist die Konzeption der Arbeitsplätze sinnvoll. Speziell im Hinblick auf die ergonomischen Bedürfnisse des Nutzers bringt eine Planung der Abläufe an den Kommissionier- und Packplätzen einen Mehrwert.

Basis für das spätere Modell eines virtuellen Arbeitsplatzes ist die 3D-CAD-Zeichnung des Logistikzentrums. Darin finden sich unter anderem die genauen Abmessungen von Gebäude, Lager, Fördertechnik und den sonstigen Gewerken wieder. Diese statische 3D-Datei wird anschließend in einem Animationsprogramm nachbearbeitet und dann an eine Game Engine übertragen. Dabei handelt es sich um eine Software, mit der es möglich ist, Bewegungen und Interaktionen zu programmieren. Mittels VR-Brille erleben die Arbeitsplatznutzer ihre Tätigkeit so realitätsnah. Änderungswünsche der Mitarbeiter können direkt im VR-Modell umgesetzt und ausprobiert werden. Seit Kurzem übernimmt das Unternehmen auch vollständige Planungsprojekte. (sd)

www.unitechnik.com