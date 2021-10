Wissen, wann die Sendung ankommt

FourKites wurde 2014 gegründet und ist eine Lieferketten-Transparenz-Plattform. Täglich werden über 2 Millionen Sendungen für unseren Kundenkreis verfolgt. Unser Netzwerk erreicht 176 Länder über Straße, Schiene, See und Luft und umfasst über 450.000 Spediteure und 99 Prozent des Seeverkehrs. Unsere Unternehmenszentrale befindet sich in Chicago, Illinois und der europäische Hauptsitz in Amsterdam.

Jochum Reuter, Vice President EMEA operations bei FourKites erklärt das Geschäftsmodell der Plattform: „FourKites bietet Verladern und Spediteuren über seine benutzerfreundliche Bedienoberfläche Tracking-Informationen in Echtzeit. Wir bieten Unternehmen eine echte End-to-End Lieferketten-Transparenz mit vorausschauenden ETAs und Echtzeit-Status für Sendungen auf der Schiene, in der Luft, auf See und auf der Straße und im Lager.“ Über 600 Logistik-Partner sind auf der Plattform eingebunden.

Die Plattform führt den Standort und die aktuellen Bedingungen, wie zum Beispiel Wetter oder Verkehr, aus Millionen von Datenquellen und historischen Daten zusammen und setzt maschinelles Lernen und KI ein, um ETAs zu gewährleisten, die im Durchschnitt zu 90 Prozent genau sind. Auch, wenn ein einzelnes Fahrzeug nicht getrackt werden kann, sind gute ETA-Einschätzungen möglich, so Jochum: „Unsere patentierte ‚Smart Forcasted Arrival Engine‘ (SFA) wendet KI-Technologien auf unser Lieferketten-Datennetzwerk an. SFA ist so in der Lage, den Standort von Frachtgut im Transport auf der Grundlage anderer Signale und Daten im Netzwerk abzuschätzen, und liefert schließlich die voraussichtliche Ankunftszeit für 97 Prozent der nicht verfolgten Ladungen mit einer Genauigkeit von 85 Prozent.“

Die Kunden bezahlen FourKites für Echtzeit-Transparenz in der gesamten Lieferkette über ein Abonnementmodell, das an die Anzahl der von ihnen verschickten Sendungen gekoppelt ist. (sd)