Bestandsmanagement

Anzeige

Mit seinen jüngsten Updates optimiert Slimstock sein Prognose- und Bestandsmanagementsystem „Slim4“ in den Bereichen der Präzision, Bedienerfreundlichkeit und des Zugriffs via Webclient sowie App. Während die App von „Slim4“ die Bestandsdaten sowie Prognoseübersichten als individuell konfigurierbare Auswertungen direkt auf das mobile Endgerät bringt, sorgt der neue Webclient für einen umfassenden Zugriff per PC. „Slim4“ lässt sich nahtlos in jedes vorhandene ERP-System integrieren. Die Lösung offeriert alle Analyse-, Planungs- und Verwaltungselemente, die Einfluss auf die Bestandsoptimierung haben können: darunter Bestands-, Aktions-, Haltbarkeits-, Produktlebenszyklus- und Multi-Location-Management genauso wie Sortimentsorganisation, Absatzplanung und Bestelloptimierung. „Slim4“ nutzt zur Berechnung verschiedene statistische Methoden unter Verwendung von maschinellem Lernen sowie Berücksichtigung von Saison, Trends und individuell festlegbaren Gegebenheiten. Selbst Parameter wie Wettervorhersagen fließen in die Prognosen ein, genauso wie lokale Besonderheiten und Lieferantenkenntnisse. Dabei sorgen diverse Alarm- und To-do-Funktionen für einen umfassenden Überblick und ermöglichen tagesaktuelle Anpassungsmöglichkeiten innerhalb des automatisierten Prozesses – alles basierend auf dem zuvor festgelegten Servicelevel des jeweiligen Unternehmens. (sd)