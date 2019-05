Fachmesse für Logistik in München

Anzeige

Vom 4. bis 7. Juni 2019 trifft sich das „Who is Who“ der Logistikbranche auf der „transport logistic“ in München. Die weltweite Leitmesse für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management ist das Drehkreuz der globalen Logistikbranche. Die Messe mit begleitendem Konferenzprogramm vereint innovative Produkte, Technologien und Systeme mit Expertenwissen und hoher Abschlussorientierung. Über 2000 Aussteller aus mehr als 60 Ländern stellen auf 115000 Quadratmetern ihre innovativen Dienstleistungen und Produkte vor. 2017 passierten über 60000 Fachbesucher die Drehkreuze der Messe München.

Der BME ist auf der Fachmesse wie in den vorangegangenen Jahren mit einem eigenen Messestand (Halle A4, Stand 400) vertreten. Beim traditionellen BME-Fachforum (Forum I, Halle B2 Ost) im Rahmen der Messe am 06.06.2019 steht dieses Mal der Themenkomplex „Supply Chain Management: Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Supply Chain“ auf der Agenda. Vortragsthemen sind unter anderem:

Digitalisierung in Supply Chains: Wie steht es um die Umsetzung?

Follow up: Nachhaltigkeit in der Transportlogistik der BMW Group

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für die BME-Community kostenfrei. Zwecks besserer Planung bitten wir Sie, sich im Vorfeld per E-Mail anzumelden.

Weitere Infos/Messe-Tickets:

salvatore.weis@bme.de

www.transportlogistic.de

24. Mai 2019