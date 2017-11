Dematic integriert Egemin Automation

Anzeige

Der Intralogistikanbieter Dematic hat die Integration des Automatisierungsunternehmens Egemin in Deutschland erfolgreich abgeschlossen. Ziel der Fusion ist es, unter anderem zu einem der weltweit größten Anbieter von fahrerlosen Transportsystemen (FTS) zu werden. Durch die Eingliederung des Customer Service von Egemin in den separaten Unternehmensbereich Dematic Services, soll das Kundenmanagement profitieren. Zusätzlich vergrößern sich die Service- und Instandhaltungsangebote, woraus die Kunden laut Unternehmensangaben einen direkten Nutzen ziehen. Zudem sollen die Kapazitäten im Bereich der Systemintegration von Dematic in Europa vorangetrieben werden. Der globale Fusionsprozess soll bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.

