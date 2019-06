Anzeige

Mit dem preisgekrönten Multicube Rhein-Neckar Logistikzentrum in Deutschland kann der Logistikdienstleister Pfenning Logistics bereits zahlreiche Logistiklösungen für seine Kunden sicherstellen. Nun geht Pfenning Logistics mit dem Multicube Rheinhessen in Monsheim bei Worms den nächsten Schritt. Ein zweites, europaweit beachtetes Neubau-Logistikzentrum für individuelle Logistiklösungen. In den Regionen Rhein-Neckar und Rheinhessen ist Pfenning Logistics damit der größte Logistikflächeninhaber.

Das Neubau-Logistikzentrum Multicube Rheinhessen kann ebenfalls wie der Vorgänger flexibel in unterschiedliche Hallenmodule unterteilt werden. So bündelt der Multicube verschiedene Produkt- und Handelswelten an einem Standort. Kunden können die Lagerhallen für unterschiedliche Branchen und für individuelle Logistiklösungen mieten. Sie bieten moderne Lagerkapazitäten von Temperaturführung, über WGK-Flächen, Hochregallager, Teilautomatisierung bis hin zu Value Added Services und Logistik Outsourcing.

Wie auch der Multicube Rhein-Neckar ist auch der neue Multicube Rheinhessen ein Multi-User-Logistikzentrum, das von nur einem Logistikdienstleister betrieben wird. Kunden aus Handel und Industrie haben daher nur einen Ansprechpartner rund um alle Fragen der Planung, Organisation und Vermarktung der Logistiklösungen. Darüber hinaus bietet das Logistikzentrum zahlreiche Vorteile und Logistiklösungen:

Zentrale Lage mit einer guten Verkehrsanbindung an Autobahn, zum Flughafen Frankfurt am Main und zum Binnenhafen Mannheim

Hoher Individualisierungsgrad

Flexible Kapazitätsnutzung

Effiziente IT-Steuerung

Hochregallager

Optional: Kühlung und WGK-Flächen

Lager- und Versand-Dienstleister für individuelle Branchenlösungen

Value Added Services Logistik: Fulfillment Center

Kostenoptimierung durch Multi-User-Konzepte

26. Juni 2019