Neuer Elektrostapler RX60 von Still

Logimat Der Intralogistikspezialist Still hat seine Baureihe RX 60–25/35 neu aufgelegt. Auf derin Stuttgart stellt er den neuen RX 60 erstmals der breiten Öffentlichkeit vor.

Erhöhte Beschleunigung und eine Fahrgeschwindigkeit bis 21 km/h sowie nochmals verbesserte Hubgeschwindigkeiten, so setzt der RX 60 Standards in der Gewichtsklasse 2,5 bis 3,5 Tonnen. Das neue Antriebskonzept mit zwei Motoren, die in zwei Leistungsklassen angeboten werden, sowie aktiver Kühlung und verkürzten Wegen für die Leistungsübertragung sorgt für kurze Reaktionszeiten und eine maximale Anzugskraft bereits ab der ersten Umdrehung. Das zeigt sich vor allem in höheren Transport- und Umschlagsleistungen inklusive Elektro-Fahrspaß pur.

Dank der Dynamik erzielte der neue E-Stapler in unabhängigen Tests die höchste Transport- und Umschlagsleistung seiner Klasse sowie die höchste Reichweite mit einer Batterieladung. Insgesamt liegen die Fahrleistungen des RX 60 auf Diesel- beziehungsweise Treibgas-Stapler-Niveau. Damit bietet Still das passende Fahrzeug zur steigenden Nachfrage nach emissionsfreien E-Staplern und nachhaltigen Logistiklösungen.

„Mit der neuen E-Stapler-Baureihe RX 60–25/35 setzt Still neue Standards in der E-Mobilität im Bereich der Flurförderzeuge. Es ist uns gelungen, mit energieeffizienten Technologien einen E-Stapler für den Innen- und Außeneinsatz für Lasten bis 3,5 Tonnen mit einer extrem hohen Performance und Agilität zu entwickeln. Damit fördern wir den Trend zu mehr emissionsfreien E-Staplern und unterstützen unsere Kunden darin, ihre Green-Logistics-Strategien umzusetzen und so ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Mit den neuen Leistungswerten der RX 60-Baureihe, die wir hier in Hamburg produzieren, gibt es also keinen Grund mehr, keinen E-Stapler zu fahren“, erklärt Thomas A. Fischer, CSO Still, überzeugt. Innerhalb der Baureihe können Kunden aktuell aus insgesamt sieben Modellen in den Rahmenversionen Standard und Lang sowie Tele-/Niho- und Dreifach-Hubgerüst wählen. Auch eine Variante mit einem Lastschwerpunkt von 600 mm und dadurch höherer Resttragfähigkeit hat Still speziell für den Transport von Paletten in Längsrichtung sowie sperrige und schwere Gewichte oder den Einsatz mit Anbaugeräten entwickelt.

Eine weitere Neuheit auf der Logimat ist die Erweiterung des bereits 2016 eingeführten iGo neo CX 20, des ersten autonom fahrenden Kommissionierers. Das mit dem Ifoy ausgezeichnete Fahrzeug folgt dem Kommissionierer autonom durchs Lager, kann aber jederzeit auch manuell gesteuert werden. Auf der Logimat 2020 stellen die Hamburger die Weiterentwicklung auf Basis der neuen OPX-Baureihe vor, die nicht nur eine größere Fahrzeugauswahl, sondern auch eine Reihe neuer Technologien für eine verbesserte Steuerung und höchste Verfügbarkeit mit sich bringt. (sas)

Still GmbH, Hamburg

3. März 2020

