Lagerverwaltung mit schnellen Scans auf Effizienz getrimmt

In der Lagerverwaltung des slowenischen Automobilzulieferers Adel sollte die mobile Datenerfassung eine große Rolle spielen. Bei der Auswahl des Lieferanten von robusten, gleichwohl ergonomisch geformten Handheld-Terminals für schnelle Scanvorgänge fiel die Wahl auf Denso.

Die Adel d.o.o. ist mit ihrer Marke Anet Car Parts einer der größten Händler für hochwertige Originalteile und gleichwertige Ersatzteile in Slowenien. Zu den Lieferanten zählen die weltweit größten Hersteller von Autoteilen, die in vielen Original-Konfigurationen von Fahrzeugen verbaut sind. Sie garantieren zahlreichen Autoherstellern Premium-Qualitätsteile und Service bei Instandhaltung und Wartung. Adel d.o.o. betreibt mehrere Filialen in ganz Slowenien und wächst weiter in Richtung einer vollständigen Marktabdeckung.

Um in der Lagerverwaltung Zeit zu sparen und Kosten zu senken, machte sich der Automobilzulieferer auf die Suche nach einer effektiven Lösung, bei der die mobile Datenerfassung eine große Rolle spielen sollte. Die Wahl fiel auf das robuste Handheld-Terminal BHT-1100 von Denso. Der Anbieter ist Teil der Toyota-Gruppe und hat sich auch als Erfinder des QR-Codes einen Namen gemacht. Projektiert hat die Einführung des Handheld-Terminals das slowenische IT-Unternehmen Comtron d.o.o., das seit längerem Partner von Denso ist.

Während der Testphase erwies sich das robuste Datenerfassungs-Handheld im Zentrallager des Automobilzulieferers in Ljubljana den Angaben zufolge als äußerst effektiv in der Anwendung. In den darauffolgenden Jahren orderte Adel daher eine größere Zahl an BHT-1100-Handhelds und setzt sie an sämtlichen Standorten in ganz Slowenien ein.

Scanvorgänge auch aus großer Entfernung

Entscheidend bei der Wahl waren das Preis-Leistungs-Verhältnis und die auf drei Jahre verlängerte Garantiephase, die Denso seinen Logistik- und Retail-Kunden kostenfrei anbietet. Marijo Jularič, IT-Manager bei Adel, ist überzeugt von der Lösung, da die BHT-1100 „sehr schnell, robust, zuverlässig und einfach zu bedienen sind“, wie er sagt. Seither verzeichnet der Zulieferer in seiner Lagerverwaltung eine deutliche Effizienzsteigerung. „Durch den Einsatz der Denso-Handheld konnten wir unsere Produktivität deutlich steigern, Kosten reduzieren und die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen“, erklärt Jularič, der insbesondere die Schnelligkeit des BHT-1100 hervorhebt. Das System kann Scanvorgänge auch aus besonders großer Entfernung vornehmen, was die Scangeschwindigkeit in Lager und Logistik bei Adel spürbar verbessert hat. Zudem ist ein besonders einfaches und ergonomisches Scannen möglich, da der Kopf des Handhelds abgewinkelt ist.

Besonders mit der einfachen Handhabung zeigten sich die Adel-Mitarbeiter zufrieden. Durch das schmale Design können auch Anwender mit kleineren Händen das Gerät bedienen, und selbst einhändig ist dies möglich. Gleichzeitig wurden häufig genutzte Tasten am Handheld so angebracht, dass sie einfach mit dem Daumen erreicht werden können und groß genug sind, um auch Anwendern, die größere Hände haben oder Handschuhe tragen, eine komfortable Bedienung zu ermöglichen. Zusätzlich wurde das BHT-1100 mit einem besonders hellen und großflächigen 3,2-Zoll-Bildschirm ausgestattet, der das unkomplizierte Ablesen der Informationen selbst bei starker Sonneneinstrahlung oder in dunkleren Räumen ermöglicht, ohne dabei die Augen stark zu beanspruchen. Für Adel hat sich das robuste Handheld somit als ein ebenso zuverlässiger wie nutzerfreundlicher Scanner für mobile Datenerfassung erwiesen. (dk)

4. Mai 2018