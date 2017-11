Pfenning logistics erweitert Kompetenzen für die Automobilbranche

Anzeige

Pfenning logistics hat seine Logistik-Kapazitäten für die Automobilindustrie in Hessen und Baden-Württemberg deutlich erweitert. Mit zwei neuen Lagerstandorten in Lam-pertheim und einem weiteren Standort in Mannheim ist die bislang von dem Logistikunternehmen bewirtschaftete Automotive-Fläche zwischen Rhein und Neckar um 28 500 auf insgesamt 35 000 m² angewachsen. Damit verbunden ist der Einstieg des Logistikers in die Ersatzteillogistik.

Für einen langjährigen Automobilkunden hat Pfenning logistics bereits im Sommer 2017 die Ersatzteilver-sorgung der Produktion mit über 5000 Artikeln übernommen. 50 neue Arbeitsplätze hat Pfenning logistics im Zuge der Automotive-Offensive in der Region geschaffen, darunter 20 Jobs für Lkw-Fahrer. Das derzeitige Transportvolumen für die Automobilindustrie umfasst an den Standorten Lampertheim und Mannheim rund 3800 Touren und 350000 Ladungsträger im Jahr.

7. November 2017