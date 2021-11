Pfenning Logistics übernimmt HTH Logistic Solutions

Mit der Akquisition des Full-Service-Logistikdienstleisters HTH Logistic Solutions erweitert Pfenning Logistics sein Service-Portfolio. Zum 01. Juli 2021 übernahm die Firmengruppe das Unternehmen zu 100 Prozent. Der Zusammenschluss ist eine Reaktion auf die gestiegene Nachfrage nach Fulfillment-Logistikdienstleistungen im Textilbereich und E-Commerce.

Der Zusammenschluss zwischen Pfenning Logistics und der niederrheinischen HTH Logistic Solutions erfolgte rückwirkend zum 01. Juli 2021. Ein entsprechender Vertrag wurde im Oktober 2021 abgeschlossen. Der Logistikdienstleister hat sich auf die Kernbereiche Logistik-Fulfillment, Fashionlogistik sowie Logistik für Startups spezialisiert und dabei Kompetenzen angeeignet, die sich vom Schnittstellen-, Onlineshop- und Retourenmanagement bis zu klassischen Lagerdienstleistungen erstrecken. Am Standort Nettetal sind 60 Personen unter der Leitung des Geschäftsführers Marc Ternieden tätig.

Services für die Aktionslogistik

In der künftigen Zusammenarbeit wollen die beiden Unternehmen Kompetenzen bündeln und verstärkt etwa im Bereich Aktionslogistik Services anbieten. „Wir ergänzen uns hervorragend, weil wir in der Kultur und im Umgang mit unseren Partnern ähnliche Werte pflegen. Gleichzeitig bringt das Team von Marc Ternieden spezialisierte Kompetenzen mit ein, sodass wir zusammen auch Konsumentenbedarfe flexibel bedienen können,“ betont Rana Matthias Nag, Geschäftsführer von Pfenning Logistics.

Ternieden hebt die positiven Gemeinsamkeiten hervor: „Als inhabergeführtes Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen haben wir in Pfenning Logistics einen Partner auf Augenhöhe gefunden, der mit unseren Wertvorstellungen kompatibel ist.“

Personal für Spitenauslastungen

HTH Logistic Solutions wird weiterhin unter dem eigenen Marktauftritt agieren und behält das Team und den Standort bei. Einen positiven Aspekt der Zusammenarbeit stellt die flexible Personalverfügbarkeit dar, die Pfenning Logistics für Spitzenauslastungen durch eigene Personalservices erwirken kann. Auch die Kapazitäten in der Transportlogistik kommen dem Nettetaler Mittelständler zugute, der so eine bessere Distribution insbesondere an Handelskunden bieten kann.

„Bei unseren Partnern als auch im Team wurde die strategische Neuausrichtung positiv aufgenommen. Sie schätzen die Stabilität und die neuen Chancen, die der Zusammenschluss bieten. Einen zusätzlichen Mehrwert sehen wir in dem Potenzial, uns in den Bereichen Innovation, Digitalisierung und Ökologie mit einem starken Partner an der Seite weiterzuentwickeln,“ fügt Ternieden hinzu.

Martin Königstein, Mitglied der Geschäftsleitung bei Pfenning, übernimmt die strategische Verantwortung und vertritt als Geschäftsführer die Interessen der HTH Logistic Solutions innerhalb der Firmengruppe. Im Juli 2021 hatte Pfenning Logistics bereits die Sonima-Gruppe erworben und damit die Mehrwertdienstleistungen für die Fahrzeugindustrie verstärkt. (ys)

Kontakt:

KMP Holding GmbH

Pfenning Logistics Group

Benzstrasse 1

68542 Heddesheim

Tel.: +49 (6203) 9545–0

E-Mail: info@pfenning-logistics.com

Web: www.pfenning-logistics.com