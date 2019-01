Recyclebare Kunststoffboxen sparen Lagerplatz

Anzeige

Die Kunststoffboxen von Smart-Flow und Gamma-Wolpa helfen Unternehmen dabei, in ihren Lagern Platz zu sparen. Die Formate der Kunststoffbehälter sind auf Euronorm-Paletten mit Industriemaßen (1200 x 1000 cm) abgestimmt und individuell zusammenstellbar. Das modular einsetzbare Sortiment besteht aus Kunststoff-Euronorm-Behältern mit 22 verschiedenen Abmessungen. Die Behälter sind aus Qualitätskunststoff und haben offene, ergonomische Handgriffe. Sie sind auf Wunsch in individuellen Farben, mit eingeprägtem Logo und in ESD-Ausführung erhältlich.

Alle Produkte unterstützen die Nachhaltigkeit, indem sie sich zu 100 Prozent recyceln lassen. Am Ende der Nutzungsdauer können die Kunststoffbehälter und -paletten zurückgegeben werden und werden von Smart-Flow als recyceltes Granulat zur Herstellung von neuen Kunststoffpaletten genutzt.

Das komplette Produktportfolio aus Kunststoffpaletten, -boxen und Großladungsträgern wird in den Branchen Automotive, Elektronik, Pharma und Kosmetik, Lebensmittel, Chemie sowie Landwirtschaft eingesetzt und bietet nachhaltige Lösungen für die Intralogistik und beim Transport.

Mehr zu diesem Produkt erfahren Sie auf der Logimat von 19. bis 21. Februar in Halle 6, Stand B30.

28. Januar 2019