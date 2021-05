Der Trend Radar erscheint in 5. Auflage

Anzeige

Blockchain, künstliche Intelligenz und autonome Fahrzeuge sind nur einige Stichwörter, die den Wandel der Logistikbranche beschreiben. Im „Logistics Trend Radar“, der jüngst von DHL herausgegeben wurde, sammeln Experten diese und andere Schlüsselthemen der Zukunft. Eine Übersicht.

» Sanja Döttling

Die Welt der Logistik verändert sich. Die Corona-Pandemie zeigt deutlich auf, wo Schwachstellen in den Lieferketten liegen und hat Themengebiete wie das Multisourcing in den Vordergrund gerückt. Supply Chain ManagerInnen sollten nun die Trends der Branche umso genauer beobachten und in ihre Strategien einbinden. Um wichtige Themen zu identifizieren, können sie den „Logistics Trend Radar“ zu Rate ziehen, der alle zwei Jahre von DHL veröffentlicht wird. Unterteilt in soziale/wirtschaftliche und technologische Entwicklungen beleuchtet der Radar 29 Schlüsselthemen, die die Zukunft der Logistik beeinflussen können.

Neu auf dem Radar

Einige Themen sind in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Trend Radar vertreten:

Next-Generation-Security: Mit der zunehmenden Digitalisierung wird Cybersecurity immer wichtiger. Dazu gehören: physische Sicherheitssysteme, der Schutz personenbezogener Daten sowie der Schutz vor Fälschungen.

Die nächsten fünf Jahre

Vom zehn- in den fünf-Jahres-Horizont sind folgende Themenbereiche gerutscht:

Mass Personalization: Produkte können für immer weniger Geld individueller werden. Das gilt für die medizinische Behandlung ebenso wie für Konsumgüter wie Kleidung.

Die Dauerbrenner

Der Trend Radar listet weitere Trends, die die Logistik in der Zukunft prägen werden. Themen, die im Radar mit „hohem Wirkungsgrad“ gekennzeichnet sind, schauen wir hier genauer an.

„Future of Work“: Immer mehr Arbeiten werden in Zusammenarbeit von Mensch und Maschine verrichtet. Arbeitszeiten werden flexibler, die Weiterbildung der Mitarbeiter wichtiger.

Dies sind nur einige der Themen, die laut dem Trend Radar die Zukunft der Logistik beeinflussen werden. Doch sie zeigen, wie vielseitig die Entwicklung der Branche voranschreitet. Umso wichtiger ist es, stets den Überblick zu behalten.



Bild: DHL Markplätze, Omnichannel-Logistik und Big Data sind Themen, die die Logistik laut dem Trend Radar in naher Zukunft verändern werden.Bild: DHL