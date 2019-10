Wie additive Fertigungsverfahren den Einkauf verändern

Anzeige

Additive Fertigungsverfahren erobern immer mehr Einsatzbereiche: In Tel Aviv werden damit menschliche Herzen gedruckt, in Moskau Häuser gebaut, in Arizona Kleinbusse. Freilich sind diese Anwendungen alle noch im Teststadium – ganz im Gegensatz zu Kleinserien für die Industrie.

Additive Fertigungsverfahren werden bereits seit über 30 Jahren im industriellen und gewerblichen Bereich für die Herstellung von Prototypen (Rapid Prototyping) und seit rund 25 Jahren für die

Herstellung von Werkzeugen oder Gussformen (Rapid Tooling) eingesetzt. Erst seit wenigen Jahren aber lassen sich mit ihnen auch einzelne Bauteile und Werkzeuge herstellen, die alle geforderten Materialeigenschaften für den industriellen Einsatz aufweisen.

Deren Verbreitung beschränkt sich bislang auf die Einzel- und Kleinserienfertigung und besitzt in vielen Branchen noch Pilotcharakter. Entsprechend sind auch die Marktanteile additiv gefertigter Endprodukte noch gering. Aber sie wachsen: 2018 betrug der globale Markt für additive Fertigung 9,8 Mrd. Dollar; so das amerikanische Forschungsunternehmen SmarTech Publishing. Das entspricht

einem Anstieg von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. SmarTech Publishing erwartet ein weiteres Wachstum bis zu 41 Mrd. Dollar im Jahr 2027. 3D-Druck wächst zwar auch im B2C-Bereich, mittlerweile macht die industrielle Druckhardware mit Anschaffungs-

kosten von über 100.000 Dollar jedoch

70 Prozent des Gesamtmarktes aus. 2019 wird der Markt für industrielle 3D-Anlagen noch stärker wachsen. Die größten Zuwachsraten verzeichnen derzeit Metalldrucker,

gefolgt von Polymerdruckern. Mit den Metalldruckern wachsen gleichzeitig die industriellen Anwendungsgebiete – und mit ihnen die Herausforderungen für den Einkauf. Denn jetzt wird der Beschaffer Teil eines agilen, vernetzten und schnellen Workflows, innerhalb dessen er sich ebenso schnell bewegen muss. Dafür sichert er sich aber auch überzeugende Vorteile.

Mehr Produkte, weniger Lagerfläche,

weniger Lieferanten

Mit additiven Verfahren kann jedes Produkt innerhalb eines variantenreiches Portfolios in Losgröße eins auf Knopfdruck produziert werden. Und das ohne die sonst notwendige Lagerkapazität. Immerhin liegen bei einem deutschen Mittelständler durchschnittlich 20 Prozent seines Umsatzes auf Abruf im Lager. Diese Kapitalbindung lässt sich minimieren. Darüber hinaus verkürzt sich mit 3D-Komponenten die aktuelle Lieferantenkette, da die Produkte im Idealfall direkt von einem einzigen Lieferanten beziehungsweise inhouse in einer eigenen Abteilung entstehen. Die operativen Einkaufsprozesse können durchgängig digitalisiert werden. Um die Vorteile eines digitalen Workflows nutzen zu können, muss der Einkäufer aber auch ein erhöhtes technisches Verständnis mitbringen und in Echtzeit reagieren. Mehr noch: Das Beschaffungs-Management wird gleichzeitig auch mit neuen juristischen Herausforderungen konfrontiert. Denn an Stelle der bisherigen klar abgrenzbaren Unternehmen kommen jetzt neue Akteure ins Spiel: zum Beispiel Druckerhersteller, Materiallieferanten, Designer, Plattformen, Software-Anbieter und andere mehr. Diese Komplexität ist durch das Produkthaftungsgesetz (noch) nicht abgedeckt und kann im Streitfall zu einer schwierigen Bewertung der Rechtslage führen. Eine konsolidierte Rechtsprechung hat sich in diesem Bereich noch nicht entwickelt, weil zu vielen Einzelfragen bis heute keine Gerichtsentscheidungen getroffen wurden.

Das gilt sinngemäß auch für den Markenschutz und eventuelle Patentrechte. Immerhin wandern mit den 3D-Modellen unter Umständen das gesamte Produkt- und Produktionswissen außer Haus. Ein solches Modell ist nach derzeitigem Recht kein patentierbares Produkt, wird es kopiert und einem Wettbewerber überlassen, stellt dies keine verfolgbare Patentverletzung dar. Deshalb empfiehlt es sich, digitale Modelle urheberrechtlich als Werke der Gebrauchskunst, als Lichtbildwerk oder Darstellung technischer Art zu schützen. Dazu kommt, dass Fälschungen noch schwerer als bisher vom Original zu unterscheiden sind. Und sie müssen nicht mehr zwingend über internationale Grenzen geschmuggelt werden, sondern können unauffällig in Kundennähe produziert werden.

Dreidimensionale Einsatzbereiche

Werden 3D-Drucke konventionelle Anlagen auf absehbare Zeit ersetzen? Nein, so die klare Aussage der Studie „Additive Fertigungsverfahren“ vom Büro für Technikfolgen-

Abschätzung beim Deutschen Bundestag. Die Studie empfiehlt eine Differenzierung in die Bereiche Rapid Prototyping, Rapid Tooling und Rapid Manufacturing. Während im

Bereich Prototypenbau die Anwendungs-

potenziale bereits ausgeschöpft werden, ist im Bereich Werkzeugbau die technologische

Reife zwar ebenfalls sehr hoch, der Markt ist aber laut der Studie noch nicht vollständig

erschlossen. Für das Rapid Manufacturing,

also die (serielle) Herstellung von Endprodukten, sehen die Autoren noch Luft nach oben und prognostizieren eine Ausreifung der

Verfahren und Anwendungen erst in 10 bis 20 Jahren. Additive Verfahren werden in

jedem Fall die Beschaffung auf lange Sicht verändern. Einkäufer werden sich zu internen und externen Schnittstellenmanager wandeln, die sowohl wirtschaftliche wie auch technische Kompetenz besitzen.

Michael Grupp, freier Fachjournalist in Stuttgart

10. Oktober 2019