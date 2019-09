Anzeige

Alfonso Sancha ist neuer Vorstand für Beschaffung bei Seat. Der gebürtige Mainzer mit Jahrgang 1965 folgt auf das bisherige Seat-Vorstandsmitglied Klaus Ziegler. Alfonso Sancha hat lange im Volkswagen-Konzern und für Seat gearbeitet, wo er Verantwortungen in den Bereichen externer Einkauf und neue Projekte übernommen hat. Er besetzte Positionen in Deutschland, Mexiko und China. Dort war er von 2011 bis 2014 Vorstand für Beschaffung bei der Volkswagen Group China. Bis zu seinem Beitritt zu Seat im September war Sancha Leiter Konzernbeschaffung Metall im Volkswagen-Konzern. Alfonso Sancha hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, innerhalb der Einkaufsabteilung eine Strategie für E-Mobilität zu entwickeln. Darüber hinaus möchte er die Marktposition von Seat in Nordafrika sowie in China ausbauen. Der Einkauf hatte 2018 mit 7,137 Mrd. Euro 5,6 Prozent mehr Volumen gemanagt hat, als im Jahr zuvor. Klaus Ziegler geht seinerseits nach fast fünf Jahren als Mitglied im Vorstand von Seat zum Volkswagen-Konzern und wird dort Leiter des Einkaufs für Konnektivität, E-Mobilität und Fahrerassistenzsysteme. (sd)

30. September 2019