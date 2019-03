Alibabas Strategie zum Allesverkäufer

Anzeige

In diesem Buch wird die Erfolgsstrategie des chinesischen E-Commerce-Unternehmens Alibaba unter die Lupe genommen, und das von einem, der es wissen sollte: Autor Ming Zeng war von 2006 bis 2017 Chefstratege des Unternehmens. Das bedeutet zweierlei: Zum einen verfügt Zeng über ein großes internes Wissen, das andere, externe Autoren nicht über Alibabas Strategie sammeln könnten und im Westen noch weitgehend unbekannt ist. Zum anderen liegt es natürlich im Interesse von Zeng, sein Unternehmen und dessen Erfolg im positiven Licht darzustellen.

Dennoch: Zeng erklärt eingängig, wie Alibabas Strategie aufgestellt ist – und zwar nicht als „Amazon Chinas“: Zu den Angeboten zählt neben vielseitigen E-Commerce-Plattformen unter anderem auch der Bezahlservice Alipay, der Logistikdienstleister Cainiao Network und Alibaba Cloud zur Datenspeicherung, für Großrechnerdienste und Big-Data-Analysen. Das Buch bietet vom Gründungsmythos über die strategischen Leitlinien des Unternehmens bis hin zum Führungsstil einen zuvor ungesehenen und leicht geschriebenen Einblick in das chinesische Megaunternehmen, welches auch im Bereich des E-Procurements eine große Rolle spielt – und spielen wird. Das Buch ist somit ein interessantes Werk für wirtschaftlich Interessierte, die sich fragen, wie das Unternehmen seine wahrhaft kometenhaften Aufstieg gemeistert hat.

Doch da hört der Charme dieses Werkes nicht auf. Zeng benutzt Alibabas Strategie auch als Beispiel, um eine weitergefasste Strategie für ein smartes Unternehmen zu verfassen. Diese gilt zwar im ersten Moment hauptsächlich für die E-Commerce-Branche, doch der Autor schafft es, sein Wissen und die Theorie so weit zu abstrahieren, dass sie auch auf andere Unternehmen angewendet werden kann. Denn im Moment stehen alle wirtschaftlichen Akteure weltweit der Herausforderung gegenüber, mit der Ditigalisierung mitzuziehen und daraus einen Wert für ihr Unternehmen zu schöpfen. Zeng schafft in „Smart Business“ also den Spagat zwischen der interessanten Unternehmensgeschichte Alibabas und einem lehrreichen Strategieplan am praktischen Beispiel und schreibt ganz nebenher noch in einem angenehm lesbaren Stil. (sd)

Daten zum Buch:

Smart Business: Alibabas Strategie-Geheimnis.

Ming Zeng. Campus Verlag, Frankfurt am Main 2019.

Hardcover, 318 Seiten. € 34,95 (E-Book + gebundene Ausgabe). ISBN: 978-3-593-50994-5

16. März 2019