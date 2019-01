Alles wird eins

Anzeige

Der Technikanbieter Conrad Business Supplies hat seine Webshopanbindung für B2B-Kunden optimiert. Seit Anfang 2017 schon können Geschäftskunden im Webshop Artikel kaufen, inzwischen sind über 100 Händler mit 2 Millionen Produkten auf der Plattform vertreten. Der Shop wird als One-Stop-Plattform aufgebaut und soll Einkäufern die Möglichkeit bieten, ganze Produktpaletten an einem Ort zu bestellen, ohne verschiedene Distributor-Webseiten durchsuchen zu müssen. Angeboten werden unter anderem aktive und passive Bauelemente, Test- und Messgeräte, Entwicklungskits und andere Elektronikkomponenten und -systeme.

Nun hat Conrad Business Supplies den Webshop noch weiter ausgebaut. Kunden können das Angebot in die eigenen ERP-Systeme einbinden, da das Unternehmen die Einbindung für verschiedene Standards ermöglicht hat. Die Anbindung unterstützt gängige Klassifizierungssysteme wie eCl@ss und UNSPSC, deshalb lässt sie sich flexibel an firmeneigene Datenstrukturen anpassen. Dabei werden nicht nur die Anforderungen von Erstausrüstern berücksichtigt, sondern auch mittelständische Unternehmen und Start-ups. In der Anbindung lassen sich tagesaktuelle Preise, Lieferzeiten und Verfügbarkeiten abfragen. Zusätzlich gib es Features für eine Background-Search, Detail-Funktion und Direktbestellung durch Listen. (sd)

22. Januar 2019