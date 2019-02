Andreas Wendt ist Einkaufsvorstand

Anzeige

Neuer Vorstand für den BMW-Einkauf und das Lieferantennetzwerk ist seit Oktober 2018 Dr.-Ing. Andreas Wendt. Seine Laufbahn bei der BMW Group begann 2002, als er die Leitung Strategieentwicklung Produktion übernahm. Danach leitete er die Produktion „Fahrwerks- und Antriebskomponenten“ in den Werken Landshut, Dingolfing und Berlin. Von Mai 2006 bis 2009 war Wendt Geschäftsführer des Motorenwerks im österreichischen Steyr, danach führte er das Werk in Regensburg. Seit 2017 war er Leiter des Werks Dingolfing.

Dr. Norbert Reithofer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der BMW, sagt: „Einkauf und Lieferantennetzwerk gewinnen zunehmend an Bedeutung für den Geschäftserfolg: Die weitere Internationalisierung unseres Geschäfts sowie ein immer volatileres Umfeld erhöhen die Komplexität und die Anforderungen an die Flexibilität für das Lieferantennetzwerk und unseren Einkauf enorm. Hinzu kommt: Die notwendigen Innovationen in den Zukunftsfeldern Elektromobilität, Digitalisierung und autonomes Fahren können wir nur in immer engeren Partnerschaften mit unseren Lieferanten schaffen.“ (sd)

14. Februar 2019