Auszeichnung für exzellente Arbeit

Ende Februar 2019 vergab Daimler den Daimler Supplier Award 2018. Mit dieser Auszeichnung prämiert das Unternehmen überdurchschnittliche Zulieferleistungen sowie die partnerschaftliche Zusammenarbeit. Ausgezeichnet wurden von Mercedes-Benz Cars Procurement and Supplier Quality die Firmen International Automotive Components Group aus den USA, die Türverkleidungen liefert, die US-Firma Corning, die Spezialglas und Keramik herstellt, sowie Mueba, die Mercedes-AMG mit Achsfedern und Stabilisatoren beliefert. Von Global Procurement Trucks and Buses wurden ausgezeichnet: Hitchiner Manufacturing Co., Inc. für konsistente Lieferung von hochkomplexen Gussteilen für Turbolader, die Fritz Winter Eisengießerei für die Entwicklung von Kurbelgehäusen in hoher Geschwindigkeit und Mekra Lang, die die Technologie digitaler Rückspiegel auf die nächste Stufe gebracht hat. Vom Bereich International Procurement Services bekam Siemens einen Preis als Lieferant einer breiten Vielfalt an weltweiten Produktionskonzepten. Thyssenkrupp System Engineering gewann mit der Montagelinie für die Batterie von Daimlers Elektrofahrzeug EQC. Die APPSfactory wurde ebenfalls prämiert, als Vorreiter im Bereich Connectivity-Apps. Die Firma Rausch & Pausch aus Oberfranken erhält den Special Award. Das Unternehmen entwickelte eine Motor-Pumpen-Einheit, deren raffinierte Ansteuerung Drücke individuell in jedem Stoßdämpfer erzeugt. (sd)

21. März 2019