Im Zuge des 56. BME-Symposiums Einkauf und Logistik Digital fand am 8. November 2021 die Preisverleihung des BME-Innovationspreises statt. Diesmal wurden gleich zwei Preisträger geehrt – die Gewinner von 2021 und 2020.

Der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) hat Syntegon Technology, weltweit agierender Anbieter von Prozess- und Verpackungstechnik, mit dem BME-Innovationspreis 2021 auf seinem Symposium ausgezeichnet. Den Innovationspreis 2020 erhielt der Hersteller von Agrarmaschinen, die amerikanische AGCO Corporation.

Transformation des Einkaufs

Die Syntegon Technology GmbH bietet Systeme für die Pharma- und Nahrungsmittelindustrie. Rund 6000 MitarbeiterInnen, davon 260 Beschäftigte im Einkauf, erwirtschafteten im Jahr 2020 einen Umsatz von 1,3 Mrd. Euro. Das jährliche Beschaffungsvolumen beträgt mehr als 600 Mio. Euro. Die diesjährige Auszeichnung erhält das Unternehmen für die erfolgreiche Transformation seiner Einkaufsorganisation.

Ausgangspunkt war der Verkauf der damaligen Bosch Packaging Technology an CVC Capital Partners zum Jahresanfang 2020. Die Zielsetzung der Veränderungen war die Verbesserung der Liquidität und Stoffkosten sowie die Schaffung einer zur neuen, flexibleren Unternehmensstruktur passenden Organisation des Einkaufs.

Strategischer Einkauf zentral, operativer Einkauf dezentral

In der neuen organisatorischen Aufstellung steuert das Unternehmen den strategischen Einkauf, den Projekteinkauf und die Lieferantenentwicklung zentral. Für den operativen Einkauf sind weiterhin die Standorte zuständig. Syntegon hat dafür einen für alle Standorte geltenden Rahmen geschaffen, der einheitliche Prozesse und IT-Lösungen umfasst.

Das spätere Organisationsmodell eines zentral gesteuerten Einkaufs wurde ab Tag eins in der Praxis erprobt, so das Unternehmen. Dadurch konnten schon zu Beginn der Projektphase Verbesserungen in Bezug auf die Liquidität und das Einkaufsergebnis erreicht werden. Die für viele Stakeholder kritische Frage nach der Organisationsstruktur haben die Projektverantwortlichen erst beantwortet, nach dem für alle spürbaren Ergebnisse vorlagen.

Zusätzlich hat sich Syntegon auf den Beitrag des Einkaufs zum EBITDA als wichtigste Einkaufskennzahl fokussiert. Dies soll die Zusammenarbeit von Standorten und Zentraleinkauf deutlich verbessert haben. Auch die Einführung von neuen digitalen Tools hat die Neuorganisation unterstützt.

Neuaufstellung trotzt herausfordernden Beschaffungsmärkten

Durch die Transformation des Einkaufs ist es gelungen, die Liquidität zu erhöhen und Materialkosten zu verringern. Der Einkauf leistet einen spürbaren Beitrag zur Wertsteigerung des Unternehmens, was zu einer verbesserten Wahrnehmung der Organisation geführt hat. Mit der neuen Aufstellung meistert das Unternehmen laut eigenen Angaben die aktuelle unsichere Lage der globalen Beschaffungsmärkte sowie Einschränkungen durch die Corona-Pandemie erfolgreich.

Gundula Ullah, BME-Bundesvorstandsvorsitzende und Jury-Mitglied: „Die vom Einkauf der Syntegon Technology GmbH klug gesteuerte Transformation hat dazu geführt, dass dieser Bereich in einer schwierigen Phase der Beschaffungsmärkte einen maßgeblichen Wertbeitrag für das Unternehmen leisten konnte. Das umfassende und facettenreiche Transformationskonzept überzeugte die BME-Jury davon, Syntegon den BME-Innovationspreis 2021 zu verleihen.“

Berthold Kraus, Chief Purchase Officer der Syntegon Technology: „Wir sind dankbar für diese Anerkennung und stolz, dass der BME unsere intensive Arbeit in den vergangenen anderthalb Jahren mit dem Innovationspreis auszeichnet. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen sowie dem Team von Inverto, die zu diesem Erfolg beigetragen haben.Beim Ausscheiden aus der Bosch-Gruppe hat Syntegon angekündigt, noch flexibler und effizienter zu werden. Mit der Transformation unseres Einkaufs ist uns genau das gelungen. Sie trägt dazu bei, dass Syntegon sein Profil als ein führendes Unternehmen für Prozess- und Verpackungsunternehmen schärfen kann.“

Agrarmaschinenhersteller AGCO erhält Innovationspreis 2020

Auch die AGCO International GmbH wurde ausgezeichnet – mit dem BME-Innovationspreis 2020. Der Mutterkonzern agiert weltweit im Bereich Landtechnik und Präzisionslandwirtschaft und beschäftigt 21.000 Mitarbeitende, die 2020 einen Jahresumsatz in Höhe von 9,1 Mrd. US-Dollar erwirtschafteten. Das deutsche Tochterunternehmen erhält den Innovationspreis für die erfolgreiche Umwandlung ihrer Supply Chain in ein agiles, integriertes und digitales Wertschöpfungsnetzwerk.

Insbesondere in Krisenzeiten fiel auf, dass es Schwachstellen in der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit gab. Der Konzern hat mit der Initiative „AGCO Smart Supply“ einen Wandel zu einer vollständig integrierten Organisation vollzogen. Ziel der Initiative war die Schaffung eines funktionsübergreifenden Wertschöpfungsnetzwerkes, das durch mehr Agilität besser und schneller auf Marktschwankungen und Kundenanforderungen reagieren kann als andere Wettbewerber.

Neu geschaffene Rolle – der Supply & Logistics Engineer

Anstelle von traditionellen Bereichssilos werden zur Sicherstellung der Versorgung definierte Teams aktiv. Sie bestehen aus Global Commodity Managern, Supply & Logistics Engineers, Material Managern und Supplier Quality Engineers. Alle diese Rollen berichten an die gleiche Dachorganisation, innerhalb derer gemeinsame Prozesse, KPIs und Ziele definiert sind. Die neu geschaffenen Rollen der Supply & Logistics Engineers nehmen insbesondere im Krisenfall eine wichtige Rolle ein. Sie sind im jeweiligen Beschaffungsmarkt präsent und sollen in Kombination mit der Dachorganisation eine verstärkte werksübergreifende Koordination ermöglichen, wie beispielsweise Mengen-Allokationen bei globalen Lieferanten.

Als Teil von AGCO Smart Supply wurde die IT-Systemlandschaft des Unternehmens neugestaltet. Damit sind jetzt unter anderem werks- und funktionsübergreifende Datenzugriffe in Echtzeit sowie harmonisierte elektronische Prozesse möglich, so das Unternehmen. Ein weiteres zentrales Kernelement ist das funktionsübergreifende Lieferantenbeziehungs- und Performance-Management. Mithilfe des Path-to-Partner-Programms werden Lieferanten funktionsübergreifend systematisch weiterentwickelt.

Notwendigkeit für resiliente Lieferketten

Konstantin Meier-Kulenkampff, Vice President Purchasing & Materials EME der AGCO International GmbH: „An den aktuellen Lieferengpässen sehen wir: Die Notwendigkeit für agile und widerstandsfähige Supply Chains ist höher als je zuvor. Durch die Verbindung von Menschen, effizienten Prozessen und intelligenten Technologien hat AGCO Smart Supply eine nie dagewesene Effizienz, Transparenz und Reaktionsfähigkeit erreicht.“

„Der Aufbau eines funktionsübergreifenden Wertschöpfungsnetzwerkes durch den Einkauf, das im Bedarfsfall schnell reagieren kann, ist ein großer Wettbewerbsvorteil. AGCO hat ein eindrucksvoll gezeigt, wie Einkauf und Supply Chain Management gerade auch im Krisenfall eine wichtige Stütze für das Unternehmen sein können“, betont Christian Staab, stellvertretender BME-Bundesvorstandsvorsitzender und Jury-Mitglied. (ys)

