BME schreibt Innovationspreis 2020 mit Neuerungen aus

Kompetente Lösungen für Beschaffung und Logistik zeichnet der BME auch 2020 mit dem BME-Innovationspreis aus. Prämiert werden innovative Leistungen und Konzepte von Unternehmen, die die Effizienz von Einkauf, Supply Chain Management und Logistik dauerhaft steigern und so das Unternehmensergebnis nachweislich verbessern.

Neue Bewerbungsvorlage und erweiterter Kriterienkatalog

Eine neu eingeführte Bewerbungsvorlage wird den Bewerbern in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung gestellt. Der Vorteil für die Bewerber besteht darin, dass sie ihre Einreichung anhand der Vorlage klar gliedern können. Der bisherige Kriterienkatalog (Innovationsgrad, Effizienzsteigerung, Übertragbarkeit, Change Management) wird um die Kriterien „Nachhaltigkeit“ und „Veränderungsgrad“ ergänzt. Durch letzteren soll der Nachteil von KMU gegenüber Großunternehmen im Wettbewerb ausgeglichen werden, da der Veränderungsgrad in Relation zu der Unternehmensgröße beurteilt wird.

Die Bewerberunternehmen für den BME-Innovationspreis 2020 erhalten eine Gastkarte für das diesjährige BME-Symposium in Berlin. Diese Regelung gilt nur für im Rahmen des Wettbewerbs zulässige Bewerbungen, die vom BME angenommen wurden.

Teilnahmebedingungen

Um den BME-Innovationspreis 2020 können sich Einkaufs- und Logistikabteilungen aus Industrie, Handel und aus dem Dienstleistungssektor bewerben. Voraussetzung ist, dass das eingereichte Konzept in der Praxis verwirklicht wurde und nachweislich zum Unternehmenserfolg beiträgt. Die Arbeit (in deutscher oder englischer Sprache) sollte 15 Seiten nicht überschreiten. Die unabhängige Fachjury des BME-Innovationspreises wählt die besten Konzepte aus und lädt die nominierten Unternehmen am 15. September 2020 zur Präsentation ein. Aus dieser Runde geht der Gewinner hervor. Die offizielle Bekanntgabe und Verleihung des BME-Innovationspreises 2020 erfolgen im Rahmen des 55. BME-Symposiums Einkauf und Logistik (11.-13. November 2020) in Berlin. Einsendeschluss: 28. Juni 2020

Amtierender Preisträger 2019: DMG MORI Aktiengesellschaft

Das in Bielefeld ansässige Industrieunternehmen hat den BME-Innovationspreis 2019 für die erfolgreiche Neuausrichtung seiner Einkaufsstrategie und die damit verbundene konsequente digitale Transformation des Einkaufs erhalten. Das prämierte Konzept überzeugt mit effizienteren Prozessen durch automatisierte Bestellvorgänge, eine globale Matrix-Organisation mit regionalen Einkaufseinheiten und integrierte IT-Lösungen. Die Vernetzung umfasst dabei die gesamte Wertschöpfungskette. Schwerpunkte sind internetfähige Produkte und datenbasierte Services. Um einen komplett automatisierten Beschaffungsprozess zu etablieren, hat DMG MORI zudem die zentrale Finanzbuchhaltung eingebunden.

