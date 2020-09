BME intern

Anzeige

Tamara Braun, Chief Procurement Officer und Senior Vice Präsident Global Procurement Organization des Software-Konzerns SAP, ist auf eigenen Wunsch aus dem BME-Bundesvorstand ausgeschieden. Sie gehörte dem obersten Gremium des Einkäuferverbandes seit April 2019 als kooptiertes Mitglied an. Der Schritt ist begründet mit ihrem beruflichen Wechsel in eine neue Funktion zu SAP Ariba. Frau Braun wird dort die Rolle des Chief Customer Officers für Procurement Solutions im Vorstandsbereich von Adair Fox-Martin, Bereich Customer Success, übernehmen. Tamara Braun: „Die Arbeit mit den Vertretern aus Bundesvorstand, Geschäftsstelle und Regionen ist für mich stets eine echte Bereicherung gewesen. Für die außerordentlich freundliche Aufnahme im Bundesvorstand, der kollaborativen Zusammenarbeit und dem mir entgegengebrachten Vertrauen bedanke ich mich auf das allerherzlichste bei Ihnen allen.“ In einer ersten Reaktion bedauerte BME-Hauptgeschäftsführer Dr. Silvius Grobosch den Weggang von Tamara Braun und dankte ihr ausdrücklich für ihr großartiges Engagement. „Sie waren eine Bereicherung für unseren Vorstand und den BME. Ich freue mich sehr über Ihre Ankündigung, dem Verband trotz Ihres Ausscheidens aus dem Bundesvorstand weiter eng verbunden bleiben zu wollen und wünsche Ihnen für die neue Aufgabe viel Erfolg“, fügte Grobosch hinzu.