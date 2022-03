BME: Wissenschaftspreis und Hochschulpreis verliehen

Im Rahmen des 15. Wissenschaftlichen Symposium „Supply Management“ Hybrid hat der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) die Sieger der Förderpreise für den wissenschaftlichen Nachwuchs bekannt gegeben.

BME-Wissenschaftspreis

Der Gewinner des „BME-Wissenschaftspreises 2022“ ist Dr. Niels Bugert, Technische Universität Dresden. Seine Dissertation „Model-based Supply Chain Risk Management: Developing simulation models and methodologies for the analysis and mitigation of supply chain risks“ gibt einen Überblick über Risikominderungsstrategien und stellt eine Methodik für die Modellierung von Risiken in der Lieferkette vor.

Die Jury würdigte außerdem Dr. Florian Diehlmann, Universität Karlsruhe; Dr. Janina Goldberg, University of Twente; Dr. Jiachun Lu, WHU – Otto Beisheim School of Management und Dr. Leopold Ried, WHU – Otto Beisheim School of Management, für das Erreichen des Vortragfinales im Wettbewerb.

BME-Hochschulpreis

Im Wettbewerb „BME-Hochschulpreis 2022“ konnte sich Cora Sengle, Universität Mannheim, mit dem Thema „Process Mining in Procurement: A Qualitative Analysis of Current and Future Application Opportunities“ durchsetzen.

Beim 15. Wissenschaftlichen Symposium „Supply Management“ des BME trafen sich Studierende, Absolventen, Wissenschaftler und Praktiker präsent und virtuell zum fachlichen Austausch. Die Beiträge der Veranstaltung werden im Tagungsband veröffentlicht (Erscheinungstermin: Sommer 2022).

Das 16. Wissenschaftliche Symposium „Supply Management“ des BME findet im März 2023 an der Universität Mannheim statt.