Heinz Pechek im IFPSM

Die International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) – Weltdachorganisation der nationalen Einkäuferverbände – hat in seiner virtuellen Sitzung am Ende November 2020 sein Leitungsgremium neu gewählt. Heinz Pechek, geschäftsführender Vorstand des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Österreich (BMÖ), wurde als einer von drei Vertretern Europas für die Periode 2021 bis 2023 berufen. „Diese Wahl ist eine große Herausforderung, geht es doch um die Weiterentwicklung des Einkaufs auf globalem Niveau. Sie macht natürlich stolz, ich betrachte sie aber auch als internationale Anerkennung der Arbeit unseres Verbandes für die Arbeit des Einkaufs in Österreich“, so Heinz Pechek. Für Pechek ist dies die zweite internationale Auszeichnung nach der Verleihung des Lewis E. Spangler Awards vor vier Jahren.

Das virtuelle Meeting wurde vom finnischen Einkäuferverband (Finnish Association of Purchasing and Logistics LOGY) organisiert. Auf der Tagesordnung waren unter anderem die Themen: Verständigung über eine Plattform zur Verbreitung elektronischer Dienstleistungen für die Mitgliedsverbände sowie die Ausdehnung des IFPSM Global Standards, ein Qualitätsstandard für Bildungsprogramme mit Zertifizierungen in Einkauf und Supply Chain Management.

Nächster Termin der IFPSM World Summit in Bali, Indonesien, ist vom 12. bis 15. Oktober 2021, derzeit geplant als hybrides Konferenzformat mit physischer und virtueller Teilnahme.

Die Organisation IFPSM:

Die International Federation of Purchasing and Supply Management ist der Zusammenschluss von 44 nationalen und regionalen Einkaufsverbänden weltweit. Sie vertreten die Interessen von rund 250.000 Einkaufsprofis. Die IFPSM ist politisch unabhängig und gemeinnützig organisiert. Derzeitiger Sitz ist Helsinki (Finnland).

Hier geht es zur Website der IFPSM