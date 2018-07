BMW-Einkaufsvorstand Duesmann soll zu Audi wechseln

Anzeige

Der Aufsichtsrat der Volkswagen Aktiengesellschaft hat in seiner Sitzung am 23. Juli 2018 beschlossen, Herrn Markus Duesmann den Eintritt in den Konzernvorstand anzubieten. Herr Duesmann, derzeit Mitglied des Vorstands der BMW AG mit der Zuständigkeit für Einkauf und Lieferantennetzwerk, wird seine Tätigkeit aufnehmen, sobald er hierfür zur Verfügung steht. Eine entsprechende Vereinbarung wurde bereits unterzeichnet. Die Volkswagen AG holt mit Duesmann einen der erfahrensten und profilier-testen Experten der Automobilindustrie an Bord. Er zeichnet sich durch eine breite Erfah-rung in unterschiedlichen Bereichen der Branche bei verschiedenen Konzernen aus. Berichten zufolge soll Duesmann bei Audi die Nachfolge als Vorstandsvorsitzender der Audi AG von Rupert Stadler antreten – und damit die Diesel-Krise des Konzerns beenden. Auch Volkswagen-Konzernchef Diess käme der Wechsel von Duesmann an die Audi-Spitze gelegen. Denn er hätte so einen weiteren Weggefährten aus BMW-Zeiten im Volkswagen-Konzern.

www.volkswagen.de

27. Juli 2018