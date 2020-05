BMW Group nutzt Blockchain in komplexen Lieferketten

Anzeige

Die BMW Group nutzt im Einkauf innovative digitale Technologien wie Blockchain, um ihre Prozesse zu optimieren. Die Technologie ermöglicht einen fälschungssicheren Austausch von Daten. Im Einkauf nutzt die BMW Group die Technologie, um die Rückverfolgbarkeit von Bauteilen oder Rohstoffen sicherzustellen.

Internationale Lieferketten sind hochkomplex. Bislang war es üblich, dass die vielen beteiligten Partner ihre Daten isoliert gemanagt haben. Für die Einkaufsexperten der BMW Group war die Sicherstellung von Transparenz deshalb mit hohem Aufwand verbunden. Um in Zukunft eine nahtlose Rückverfolgbarkeit von Komponenten sicherzustellen, hat die BMW Group das Projekt PartChain initiiert. 2019 lag der Schwerpunkt des Pilotprojekts auf der Teileverfolgung. Langfristig verspricht sich die BMW Group von dem Projekt die vollständige Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen – von der Mine bis zur Schmelze. Am Pilotprojekt im Jahr 2019 waren bereits zwei von insgesamt 31 BMW-Group-Werken (Spartanburg/USA und Dingolfing) sowie drei Standorte des Lieferanten Automotive Lighting beteiligt. In diesem Jahr soll die Plattform auf weitere rund zehn Lieferanten ausgerollt werden.

Um die Potenziale einer offenen Plattform umfassend auszuschöpfen, sind jedoch gemeinsame Standards und Steuerungsmodelle unerlässlich. Die BMW Group hat deshalb 2018 auch die Mobility Open Blockchain Initiative (MOBI) mitbegründet, eine industrieübergreifende Initiative von 120 führenden Automobil-, Mobilitäts- und Technologieunternehmen. (sd)