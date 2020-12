Preiskalkulation in der Elektronik

Anzeige

Das Kölner Unternehmen costdata GmbH und das Karlsruher Start-Up ETIT Systems GbR starten ab Dezember 2020 in eine marktverändernde Zusammenarbeit. Ziel der Kooperation ist die Optimierung und Nutzerunterstützung bei Bottom-Up-Kalkulationen von Komponenten und Stücklisten im Bereich Elektronik, speziell bei der Bestückung von Leiterplatten.

Die bereits Softwareprogramme beider Unternehmen werden durch ihre Schnittstellenverbindung zu einer Softwarelösung, die es laut Anbieter auf dem Markt der Bottom-Up-Kalkulationen bisher nicht gab.

Die ETIT-Software ist eine Plattform-Lösung, in der verschiedene Lieferanten (DistributorDirect) sowie Provider (z. B. SiliconExpert oder Octopart) zusammengeführt, deren Daten analysiert, verglichen und auf Knopfdruck als Stückliste in Kalkulationen übertragen werden können. Nutzer der Produktkostenkalkulationssoftware costdata calculation können das Tool nun als Add-on-Lösung „ETIT PART SEARCH for costdata calculation“ erwerben.

„Die Zusammenarbeit mit ETIT eröffnet für uns völlig neue Möglichkeiten und damit neue Nutzergruppen“, schildert Frank Weinert, Gründer und Geschäftsführer der costdata GmbH. Bisher konnte man den Kunden innerhalb der costdata Software Rohmaterialdaten für Metalle und Kunststoffe anbieten, was im Marktvergleich ein außerordentliches Alleinstellungsmerkmal war. Die Anfragen nach Elektronikkomponenten musste man bisher jedoch verneinen. „ETIT erweitert unser Daten- und Funktionalitätsportfolio, wodurch wir für die Elektronikkalkulation zum Innovative Leader werden.“

„Für ETIT bedeutet diese Zusammenarbeit nicht nur den Schritt in einen neuen Markt. Für ETIT ist dies die Möglichkeit, unsere innovativen Lösungen größeren Firmen im globalen Maßstab zu präsentieren. Wir freuen uns auf die Chance und glauben an die vor uns liegende Erfolgsgeschichte“, beurteilen die beiden ETIT-Gründer, Aygen Selcuk und Bao An, den Start der Kooperation.

ETIT Systems GbR, deren beiden Gründer dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) entstammen, gestalten seit dem Jahr 2015 mit der eigenen Software „Smart Search“ Schritt für Schritt den EMS-Markt (Electronics Engineering & Manufacturing Services) um. Die costdata GmbH ist mitführend in der klassischen Produkt- und Servicekostenkalkulation (Bottom-Up) und weltweiter Marktführer im Bereich des Kalkulationsdatenangebots.

