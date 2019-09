Anzeige

Seit Anfang Juli ist Gunnar Güthenke Leiter von Mercedes-Benz Cars im Bereich Einkauf & Lieferantenqualität. Die letzten fünf Jahre arbeitete er als Verantwortlicher für den Produktbereich Geländewagen bei Mercedes-Benz und war gleichzeitig Geschäftsführer von Mercedes-Benz in Graz. Anders als sein Vorgänger wird er auf der neuen Position keinen Sitz im Vorstand erhalten und berichtet stattdessen direkt an den neuen Entwicklungschef Markus Schäfer. Güthenke studierte an der RWTH Aachen Maschinenbau und Betriebswirtschaftslehre. Er promovierte zum Dr.-Ing. am Fraunhofer Institut für Produktionstechnologie in Aachen. (sd)

27. September 2019