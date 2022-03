Chemie-B2B-Marktplatz mit neuen Zahlungs- und Treuhand-Diensten

Chemondis hat eine Zusammenarbeit mit Trustshare angekündigt, einem Anbieter für Zahlungs- und Treuhandprozesse für Online-Marktplätze. Durch diese Partnerschaft möchte der Chemie-B2B-Marktplatz allen Käufern und Lieferanten eine einfache, schnelle und kosteneffiziente Möglichkeit bieten, die Zahlung direkt über den Marktplatz abzuwickeln. Darüber hinaus soll die Treuhand-Funktion maximalen Schutz für die beiden involvierten Parteien gewährleisten.

Die Chemondis-Plattform soll Käufern und Lieferanten beim Aufbau neuer Geschäftsbeziehungen helfen, Auftragsprozesse für Lieferanten automatisieren und den Marktteilnehmern fundierte Dateneinblicke zur Verbesserung ihrer Geschäftseffizienz bieten. Mit der Einführung von Onlinezahlungs- und Treuhand-Diensten für die Marktplatzteilnehmer, erreicht das Unternehmen laut eigenen Angaben nun den nächsten Meilenstein.

Sicheres Bezahlen direkt auf der Plattform

Die neue Funktion ist bereits auf dem Marktplatz verfügbar und wird durch die Partnerschaft mit Trustshare ermöglicht. Trustshare bietet eine Infrastruktur für treuhänderische Online-Zahlungen. Das neue Angebot ermöglicht es Käufern und Lieferanten eine sichere Zahlungsmethode zu wählen, die direkt in die Plattform integriert ist. Die Treuhand-Funktion, die neben dem reinen Geldtransfer den Hauptvorteil für Nutzer bietet, soll neu angebahnten Geschäften auf Chemondis mehr Sicherheit und Vertrauen verleihen. Der Käufer zahlt im Voraus, die Freigabe des Geldes erfolgt jedoch erst nach erfolgreichem Versand und Lieferung.

Sebastian Brenner, Geschäftsführer von Chemondis, sagt: „Die neue Chemondis‘ Bezahlmöglichkeit zielt darauf ab, das Vertrauen zwischen Käufern und Lieferanten von Chemikalien während ihrer Verhandlungen auf unserem Marktplatz weiter zu stärken. Wir glauben, dass diese neue Funktion dazu beitragen wird, die chemische Industrie auf unserer Plattform weiter zu vernetzen und zu digitalisieren.“

Treuhand-Dienst vereinfacht die Zahlung

Der Prozess für die Nutzung der treuhänderischen Zahlung funktioniert wie folgt. Wenn beide Parteien sich für die Nutzung des neuen Service entscheiden, wird innerhalb der Trustshare-Infrastruktur ein spezielles Konto für diese Transaktion angelegt. Dort kann der Lieferant sehen, ob die Zahlung erfolgt ist. Der Versand der Produkte ist also sicher. Sobald die Lieferung erfolgt ist, gibt der Käufer das Geld zur Auszahlung an den Lieferanten frei. Dieser Prozess ist laut Chemondis den traditionellen Dienstleistungen „Zahlung auf Rechnung“ und „Vorkasse“ in Bezug auf Geschwindigkeit, Transparenz, Sicherheit und Kosten überlegen. (ys)